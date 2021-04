Hundestaffel, Radio und Wildkamera: Buchloe sucht nach Kater Max

Kater Max büxt seiner Besitzerin Nadine Hartmann aus. In ihrer Not bittet die Frau auf Social Media um Rat – und ist von der Hilfsbereitschft überrascht.

12.04.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Kater Max, sein Bruder Moritz sowie Hund Maja führen ein geruhsames Leben in Lindenberg – normalerweise. Denn damit ist es für den einjährigen Max vorläufig vorbei. Besitzerin Nadine Hartmann brachte am vergangenen Donnerstag Max und Maja zu einem Tierarzt nach Kaufering. Dabei löste sich versehentlich die Klappe zum Katzenkorb und der Kater sprang erschreckt in eine Hecke. Eine sofortige Suche – zunächst mit der Tierarzthelferin und später mit der Frau des Tierarztes und deren Kindern – blieb erfolglos. Hartmann postete verzweifelte Hilferufe in Sozialen Medien und wandte sich an ein Lokalradio. Das Ergebnis hat sie überrascht: Viele Leute gaben praktische Ratschläge, andere beteiligten sich freiwillig an den folgenden Suchen. „Das finde ich klasse. Danke an alle, die mitgeholfen haben“, sagt Hartmann, wenngleich Max immer noch nicht gefunden wurde.