Beschwingt in die Weihnachtszeit mit "Swinging Christmas"-Konzert

Die Bigband der Stadtkapelle Buchloe und der S(w)inging Gospel-Chor laden ein zum „Swinging Christmas“-Konzert. Dabei überzeugen auch die Solisten.

21.12.2022 | Stand: 05:27 Uhr

Bereits zum fünften Mal hatten die Bigband der Stadtkapelle Buchloe und der S(w)inging Gospel-Chor der Evangelischen Hoffnungskirche Buchloe zu „Swinging Christmas“ eingeladen. Etwa 500 Besucherinnen und Besucher waren in die Aula der Mittelschule geströmt, um sich musikalisch auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen. Das Publikum wurde nicht enttäuscht.

Solointerpreten finden Freiräume bei "Swinging Christmas" Konzert in Buchloe

Gemeinsam gaben die Bigband unter Jürgen Herrmann und der von Annette Fait geleitete Gospelchor der Sehnsucht der Besucher nach einem friedlichen Weihnachtsfest beschwingt neue Nahrung. Immer wieder fanden dabei Solointerpreten Freiräume, um ihre besondere Klasse herauszustellen. Seien es Gabriele Schadel am Tenor- oder Johannes Hertzel am Alt-Saxophon, Claudio Fabreschi an der Trompete, Reiner Giera an der Gitarre oder Oliver Storz am Schlagzeug – sie alle ernteten verdienten Applaus für ihre herausragenden Solo-Leistungen.

Mit stürmischem Applaus wurden Saxofonistin Isabell Oster und – die zu Recht als Buchloer Ella Fitzgerald vorgestellte – Denise Orita Hüther für ihre Gesangsdarbietungen gefeiert. Isabell Osters voller Inbrunst und mit kraftvoller Stimme vorgetragener Cindy Lauper-Song „Time After Time“ oder ihr „Christmastime Is Here“ verschafften den Besuchern ebensolche wunderbaren Hörerlebnisse wie Hüthers „Winterwonderland“ oder „Have Yourself A Merry Little Christmas“. Gänsehautmomente pur! Insgesamt zählte die perfekt abgestimmte, professionelle Gemeinschaftsleistung aller Mitwirkenden.

Mit „Jingle Bell Rock“ hatte die Bigband den weihnachtsmusikalischen Reigen eröffnet, um dann für das ebenso rockige „Come Back To Rock“ und „Latino Halleluja“ an den Gospelchor zu übergeben. Es folgten „Plum Island“, „Time After Time“ und das afrikanisch-fröhliche „Ulla In Africa“ der Bigband, dann ein gemeinsames Set mit „Walkin’ On Up“, „Winterwonderland“ und „Believe“.

Band und Chor verpassen dem Buchloer Publikum eine Portion Weihnachts-Feeling

Mit „Give Us Peace“ kamen Chor und Band aus der Pause zurück. Zunächst gehörte dem Chor für den Gospel-Klassiker „Down By The Riverside“, „Hidden Away“ und „Oh Come All Wonderful“ die Bühne, gefolgt von der Band mit „Christmastime Is Here“ und „Have Yourselve A Merry Little Christmas“. Weiter ging es mit dem Gospel-Traditional „Amen! Go Tell It On The Mountain“ und „Joy To The World“ des Chors.

Das nächste – gemeinsam dargebotene – Stück bedurfte keiner Ansage: „Feliz Navidad“, ein Klassiker, und mit dem „Christmassong“ kehrte endgültig Weihnachtsstimmung ein. Mit den mit viel Beifall geforderten Zugaben „Oh Holy Night“ und Michael Jacksons „We Are The World“ entließen Band und Chor die Besucher – aufgetankt mit dem anfangs versprochenen Weihnachts-Feeling und mit glücklichen Gesichtern – in eine frostige Winternacht. Spätestens 2024 wollen Bigband und „S(w)inging Gospel“ wieder zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert einladen. Darauf darf man sich bereits jetzt freuen.

Lesen Sie auch: "Kleine Weihnachtsmusik": Ein Konzert von Freunden für Freunde