Taekwondokas aus Buchloe ganz vorne in Bayern mit dabei

Bronze, Silber oder Gold? Wie sich Buchloer Teilnehmer beim größten Nachwuchswettbewerb in Bayern schlugen.

05.10.2022 | Stand: 18:01 Uhr

Acht Sportlerinnen und Sportler des VfL Buchloe gingen beim Neubiberg Cup, dem größten Taekwondo-Nachwuchsturnier Bayerns, an den Start.

Im Bereich Poomsae (Formen) traten Jeta Martinaj, Elisa Leupold, Rosalie Freibott und Anna Heinze an. Alle vier haben bereits Turniererfahrung und zeigten tolle Leistungen. Jeta, Elisa und Rosalie nahmen im Teamlauf teil und stellten sich in ihrer Gruppe fünf weiteren Teams. Dabei erreichten sie das Finale und zeigten eine starke Leistung in Technik, Präsentation und Synchronizität. Alle drei traten auch im Einzel in einer extrem großen und starken Klasse mit insgesamt 19 Starterinnen an.

Buchloe Taekwondokas - Verbindung aus Technik, Präsentation und Synchronizität

Die drei erreichten dabei die zweite Runde und Rosalie mit einer tollen Leistung sogar das Finale. Anna Heinze trat ebenfalls im Einzel in einer anderen Klasse an und konnte sich bei 15 Gegnerinnen bis in die zweite Runde durchsetzen.

Im Bereich Zweikampf gingen Jolina Koschel, Nathalie Lück, Christina Gürtler und Jakob Heinze an den Start. Anna Heinze meisterte sogar einen Doppelstart. In den ersten Sekunden ihres Kampfes wurde klar, dass sie ihrer Gegnerin deutlich überlegen war. Anna gewann ihren Kampf souverän nach drei Runden und konnte sich damit Gold sichern. Lesen Sie auch: Förderverein VfL Buchloe hat gute Nachricht zum Jubiläum

Gold für Anna Heinze

Als nächstes war Nathalie an der Reihe. Am Ende verlor sie den Kampf sehr knapp, konnte sich aber eine Silbermedaille für ihre starke Leistung holen. Jolinas Gegnerin hätte per Definition dieses Nachwuchsturniers gar nicht an den Start gehen dürfen, da sie bereits auf einer höheren Ebene gewonnen hatte. Trotzdem trat Jolina mutig an und konnte sich souverän behaupten. Bis zum Schluss war es nur ein knapper Punkteunterschied. Für ihre starke Leistung wurde sie mit einer Silbermedaille belohnt.

Knapper Punkteunterschied beschert Jolina Freibott die Silbermedaille

Christina hatte leider keine Gegnerin in ihrer Klasse und so wurde sie für einen Freundschaftskampf in die höhere Leistungsklasse gestuft. Christina kämpfte sich bis in die dritte Runde. Sie verlor dort mit nur mit knappem Punktunterschied und bekam trotzdem eine Goldmedaille.

Als letzter im Bereich Zweikampf trat Jakob Heinze an. Er gewann seinen ersten Kampf überlegen und konnte auch seinen Final-Gegner leicht bezwingen. Damit sicherte er die dritte Goldmedaille für das Team.

