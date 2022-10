Tag der offenen Tür in der neuen Kläranlage

20 Monate lang ist das Buchloer Klärwerk für knapp fünf Millionen Euro saniert und erweitert worden. Vom Ergebnis können sich Bürger am Samstag ein Bild machen.

19.10.2022 | Stand: 11:33 Uhr

Die Erweiterung der Kläranlage galt als Buchloes größtes Bauprojekt. Nach über 20 Monaten Bauzeit und mit knapp fünf Millionen Euro Kosten wurden die Arbeiten im Frühjahr 2022 abgeschlossen. Vom Ergebnis können sich Bürgerinnen und Bürger am Samstag, 22. Oktober, ein Bild machen: Da lädt die Stadt zum Tag der offenen Tür mit Führungen und Rahmenprogramm ein.

Die Buchloer Kläranlage startete den Betrieb bereits 1965. Seidem wurde sie kontinuierlich erweitert und stets an den aktuellen Stand der Technik angepasst, wie die Stadt in einer Pressemeldung mitteilt. 1989 wurde zudem die Gemeinde Jengen an das städtische Klärwerk angeschlossen.

Kapazitätserweiterung der Buchloer Kläranlage nötig

Da die Einwohnerzahlen der beiden Orte stiegen und stiegen, wurde eine Kapazitätserweiterung von 30.000 auf 42.000 Einwohnerwerten nötig. Dafür spielen nicht nur an die Anlage angeschlossene Einwohner (zusammen 16.440, Stand 2022) eine Rolle, sondern auch angeschlossene Unternehmen. Außerdem haben sich in den vergangenen Jahren die gesetzlichen Anforderungen zur Reinhaltung der Gewässer verschärft. Die Stadt geht davon aus, dass Erweiterung und Sanierung für die nächsten 20 Jahre ausreicht.

Dazu wurden mehrere einzelne Schritte umgesetzt. Die schon seit einigen Jahren stillgelegten Schlammlager wurden abgerissen, um Platz für neue Becken zu schaffen. In diesem Baufeld wurde eine zusätzliche Reinigungsanlage errichtet, die aus einem neuen Belebungsbecken (2600 Kubikmeter) und einem neuen Nachklärbecken (1400 Kubikmeter) sowie einem Maschinenhaus für Pumpen und Gebläse besteht. Zudem musste eine neue Pumpstation errichtet werden.

Buchloerinnen und Buchloer können neue Kläranlage am 22. Oktober besichtigen

Das alles können Bürgerinnen und Bürger am Tag der offenen Tür von 12 bis 16 Uhr besichtigen. Zu diesem Anlass wurde ein Programm mit Führungen und einer Kanalspülung im gläsernen Kanal organisiert. Wissenswertes gibt es auch in einer Info-Broschüre. Für Kinder gibt es spezielle Führungen, Mal- und Rätselaktionen und eine Hüpfburg. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

