Tanzstudio Skyline begeistert mit „Projekt Selfmade VIII“

Das „Projekt Selfmade VIII“ des Buchloer Tanzstudios Skyline bietet getanzte Geschichten und bewegte Kreativität. Dabei geht es nicht nur um Unterhaltung.

19.07.2023 | Stand: 05:04 Uhr

Unter dem Motto „Projekt Selfmade VIII“ haben Schülerinnen und Schüler des Tanzstudios Skyline eigene Choreografien mit Elementen aus Klassischem Ballett, Jazz Dance, Hip-Hop und freie Tanzformen in der gut gefüllten Aula der Mittelschule gezeigt.

Sie erzählten Geschichten mit dem Ausdrucksspektrum des eigenen Körpers auf der Basis des erlernten tänzerischen Grundstocks – und dabei war die eigene Kreativität gefragt. Deshalb kamen bei der etwa einstündigen Vorführung vor allem die größeren und großen Tänzer vom Teenager- bis ins Erwachsenenalter hinein zum Zug.

Zwei Schülerinnen ernten mit Solo-Auftritten in der Buchloer Mittelschule Applaus

Die Eigenproduktionen der Ballett-Schüler wurden meist als Duo getanzt oder auch als Vierer-Gruppe. Zwei Schülerinnen hatten den Mut zu Solo-Auftritten und erhielten zu Recht besonders anerkennenden Applaus. Anna Scholze interpretierte „Always“ (Francois Klark) in klaren und fließenden Bewegungen, lyrisch und zugleich sicher in sich ruhend. Raffaela Schröder tanzte zu „Minefields“ ebenso ausdrucksstark und sicher, baute vielleicht ein noch größeres Maß an Elementen und Posen aus dem Klassischen Ballett ein. Dass Raffaela Schröder auch – und zwar durchaus mit einem gewissen Talent zur Führung einer Gruppe – vorher in der Choreografie von Tanzlehrerin Stephanie Schlund zu „Dreamer“ (Malik Harris) ganz anders, aber ebenso reizvoll tänzerisch zu erleben war, schließt sich deshalb keineswegs aus.

Aber auch alle anderen Schülerinnen zeigten überzeugenden Einfallsreichtum, sei es bei der Auswahl der Musik, den Kostümen – die oft schlicht und auf schwarz-weiß reduziert ausfielen – oder bei der Neukombination und/oder Weiterentwicklung von Erlerntem.

Wie immer gab es auch einige, die besonders herausstachen. Im ersten Teil tanzten Ida Nimmert und Emma Nüßeler zwar ein wenig schüchtern, aber doch pfiffig zu Miley Cyrus’ „Flowers“ (Sped up). Im zweiten Teil zeigten Lara Knie und Svenja Wochlik zu „Watergun“ (Remo Forrer) Leichtigkeit und Eleganz. Aurelia Danner und Emily Schmidt gefielen mit großer Expressivität in „Green Light“ (Lorde), Anna und Sophie Scholze mit keckem Selbstbewusstsein und offensivem Glitzer-Rot in „The Other Side“ aus „The Greatest Showmen“. Das Quartett Joana Golisch, Lara Knie, Franziska Schön und Daniela Weihrauch zauberte mit „Mamma Mia“ den Glanz und den Charme der 70er wie auch von ABBA zurück.

Gruppen Choreografien von Skyline-Chefin Stephanie Schlund als Höhepunkte

Und da waren natürlich die vier großen Gruppen-Choreografien von Tanzstudio-Chefin Stephanie Schlund selbst, die der Aufführung Struktur und Rahmen gaben und darüber hinaus echte Höhepunkte waren. Die „Ball Choreographie“ beziehungsweise „Made You Look“ (Meghan Trainor) packte die Zeit der Pubertät, der Selbstfindung, des Bestehens in der Gruppe Gleichaltriger in eine interessante getanzte Gruppendynamik – inklusive der Mitwirkung der derzeit drei männlichen Schüler, die die Choreografie auf jeden Fall bereicherten. Völlig anders, aber genauso reizvoll war Schlunds Einstudierung von „Makeba“ mit schlagwerkbetonten Afro-Urwald-Farben und Jonglage-Elementen. Raumgreifend und opulent präsentierte sich schließlich „Guardian“ (Lindsey Stirling) als Schlussnummer, bei der zwei Teilgruppen intensiv in einen tänzerischen Dialog traten. Anna Klobe, die zunächst im Publikum saß, weil sie nicht wusste, ob sie es nach dem Tänzelfest noch schaffen würde, mitzutanzen, wurde schließlich von Stephanie Schlund scherzhaft ein bisschen genötigt, dann doch noch bei einem „Da Capo“ mitzutanzen – was die Tänzerin dann doch sichtlich genoss.

Zum Abschluss erhielten alle Mitwirkenden am „Projekt Selfmade VIII“ von Stephanie Schlund eine Urkunde – erwähnt sei noch das wichtige Team hinter dem Vorhang: Marcel Schlund und Marcus Schöffel, die für Ton und Licht verantwortlich waren.

