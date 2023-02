Einbrüche und Diebstahl in Buchloe: 17-Jähriger Tatverdächtiger ermittelt

Zwei Einbrüche und ein Diebstahl ereigneten sich im November in Buchloe. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen. Hat der 17-Jährige alle drei Taten begangen?

01.02.2023 | Stand: 13:14 Uhr

Im Falle einer kurzen Verbrechensserie in Buchloe im November 2022 hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt sich laut Ermittlern um einen 17-jährigen Jugendlichen. Ausgewertet wurden DNA-Spuren nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Buchloe, bei dem die Hausbesitzerin leicht verletzt wurde.

Der 17-Jährige soll in der Nacht zum 26. November in das Haus eingebrochen sein. Die Hausbewohnerin überraschte den Einbrecher und es kam zu einem Handgemenge, bei dem die Frau leicht verletzt wurde - der Täter konnte fliehen.

Zwei Einbrüche und ein Diebstahl in Buchloe - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Der Jugendliche steht im Verdacht in diesen Tagen einen weiteren Einbruch begangen sowie eine Handtasche gestohlen zu haben. Der Aufenthaltsort des Jugendlichen ist der Polizei derzeit noch nicht bekannt, die Ermittlungen der Kripo Kaufbeuren dauern an.

