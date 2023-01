Ufer der Gennach mit Hundekotbeuteln besudelt

Ein Leser ist empört: Sorglos wurden offenbar Hundekotbeutel am Ufer der Gennach in Lindenberg entsorgt – obwohl ein Mülleimer in Reichweite ist.

05.01.2023 | Stand: 05:03 Uhr

„Eigentlich sollte ein jeder Mensch so viel Bildung haben und wissen, dass Plastiktüten in der Umwelt und der Natur nichts verloren haben“, schreibt Leser Ralf Jünger empört. Dennoch hat er in Lindenberg am Ufer der Gennach einige Hundekotbeutel entdeckt, die offenbar sorglos im Grünen entsorgt worden waren – obwohl sich in unmittelbarer Nähe ein Mülleimer befindet. „Nur vermuten lässt sich, dass auch viele Tüten bereits in der Gennach gelandet sind“, meint Jünger.

Buchloer Bauhof leert Mülleimer an der Gennach regelmäßig

Dem Buchloer Bauhof sind an dieser konkreten Stelle – Ecke Waldstraße und Gennachweg – keine Probleme bekannt. Das teilt eine Mitarbeiterin der Stadt Buchloe gegenüber unserer Redaktion mit. Auch wenn viele Mitarbeiter über Weihnachten und den Jahreswechsel Urlaub haben, seien die Abfalldienste besetzt, versichert sie. Personal des Bauhofs fülle also Hundekotbeutel auf und leere die Mülleimer. Überquellende Behälter scheiden als Ursache also aus.

Ähnliche Vorfälle seien in Buchloe jedoch nicht unbekannt. Vergangenes Frühjahr hatte ein Radfahrer ebenfalls in Lindenberg zwischen Sternwarte und Schützenheim einen regelrechten Müllberg entdeckt, der illegal im Wald abgeladen worden war. Für Ärger hatte 2022 auch die Verschmutzung des neuen Spielplatzes an der Zugspitzstraße gesorgt. Als dort noch keine Abfallbehälter angebracht waren, landeten Windeln, Essensreste und Co. regelmäßig auf dem Boden.

