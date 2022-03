Hohe Energiepreise: So heizen Buchloer ihre Häuser unabhängig von Gas und Erdöl

Hohe Energiepreise lassen Rufe nach unabhängiger Versorgung lauter werden. Wie Buchloer ihre Häuser ohne Gas und Erdöl heizen und auf was ein Bauexperte setzt.

21.03.2022 | Stand: 12:26 Uhr

Deutschland ist abhängig von Russland: Das liest und hört man in den vergangenen Tagen immer häufiger. Den Großteil unseres Erdgases importieren wir aus dem Land, das gerade die Ukraine angreift. Wie sich der Krieg auf die Energiepreise auswirkt, merken Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich – an der Tankstelle oder bei der Heizöl-Bestellung. Das weckt wohl in vielen den Wunsch, von fossilen Energieträgern unabhängig zu sein. Zwei Leser haben das bereits umgesetzt und erzählen, wie sie ihre Häuser ohne Gas und Erdöl heizen.