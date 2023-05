Unbekannter macht in Buchloe Spritztour mit Auto von Essenslieferanten

In Buchloe klaut ein Unbekannter das Auto eines Essenslieferanten. Er unternimmt damit eine Spritztour und bringt es wieder zurück. Die Polizei sucht Zeugen.

08.05.2023 | Stand: 12:33 Uhr

In Buchloe hat ein Unbekannter am Samstag das Auto eines Essenslieferanten gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stellte der 32-jährige Lieferant seinen Wagen gegen 21.20 Uhr kurz in der Bahnhofstraße ab. Als er von seinem Kunden wieder zum Auto zurückkam, war das Fahrzeug verschwunden. Gäste eines gegenüberliegenden Cafés konnten beobachten, wie ein Mann in das Auto einstieg und wegfuhr.

Buchloe: Unbekannter klaut Auto eines Lieferanten und macht Spritztour

Dann kam der Unbekannte wieder mit dem Auto zurück und stellte den Wagen wieder in der Bahnhofstraße ab. Er stieg rasch aus und flüchtete in Richtung Lindenberg. Das Auto war nach der Spritztour nicht beschädigt. Die Polizei fahndete nach dem Unbekannten, konnte ihn aber nicht finden. Die Zeugen konnten ihn nicht näher beschreiben.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Buchloe entgegen, Telefonnummer 08241/9690-0.

