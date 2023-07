Bäume stürzen um, Zugstrecken sind gesperrt, die Feuerwehren rücken zigmal aus: Das heftige Unwetter hat in der Region Spuren hinterlassen.

Eine schwere Gewitterfront ist in der Nacht auf Mittwoch über die Region gezogen, der Sturm entwurzelte in Buchloe und der Umgebung mehrere Bäume, auch Äste und Zweige fielen auf Straßen, Wege und Autos. „Eigentlich waren es wenige Straßen, die noch befahrbar waren“, sagt Jürgen Schwelle, Zweiter Kommandant der Buchloer Feuerwehr am Mittwochvormittag.

Stark betroffen war etwa die Allee im Buchloer Osten, eine Anwohnerin berichtet sogar von leeren Regentonnen und Luftmatratzen, die durch die Gegend flogen. Die Feuerwehr Buchloe ist bis in den Morgen hinein 40-mal im Stadtgebiet ausgerückt, schildert Kommandant Thomas Ogiermann. Auch in den umliegenden Gemeinden gab es zahlreiche Feuerwehreinsätze.

Sturm rund um Buchloe: Zwei Häuser durch umstürzende Bäume beschädigt

In Buchloe, im Hofangerweg, und in Dillishausen, in der Augsburger Straße, fiel jeweils ein Baum gegen ein Haus, wie die Polizei mitteilt. In Lindenberg wurde die Kirchenmauer beschädigt, berichtet eine Leserin. Dort sei ein großer, alter Baum umgekippt. Zudem kam es wegen umgestürzter Bäumen zu zwei Verkehrsunfällen, auf der B12 Höhe Germaringen und auf der Kreisstraße 13 bei Rieden. Die gute Nachricht: Laut Polizei und Feuerwehr gab es im Bereich Buchloe keine Verletzten.

Ein solches Unwetter habe er zuvor nur einmal in Buchloe erlebt, sagt Bauhofleiter Ernst Zips, obwohl er hier schon seit zwölf Jahren arbeite. Mit den Aufräumarbeiten werde der Bauhof „etwa vier Tage beschäftigt sein“. Drei große Trupps mit Bagger und Lkw sowie zwei, drei kleine Gruppen waren am Mittwoch unterwegs, um die Sturmschäden zu beseitigen – unterstützt von der Feuerwehr. „Der ganze Bauhof ist auf den Füßen“, sagt Zips. Dabei liege der Fokus darauf, Straßen und Wege freizuräumen. Der Landschaftsgärtner habe zudem damit begonnen, beschädigte Bäume auf Sicherheitsrisiken zu überprüfen.

Nicht nur Äste, Zweige und Laub wirbelten in der Sturmnacht umher, auch gelöste Dachziegel, eine herrenlose Hüpfburg und ein losgelöstes Wellblech wurden der Polizei Buchloe gemeldet. Viel zu tun gab es für die Bauhofmitarbeiter etwa in der Münchener Straße, am Gymnasium und an der Comenius-Grundschule. Zips rät Passanten, in den nächsten Tagen auf lose Äste zu achten und unter Bäumen Vorsicht walten zu lassen – beispielsweise in Parks oder Waldstücken.

Wegen des Unwetters fallen etliche Züge aus

Starke Behinderungen gab es auf den Bahnstrecken in der Region, da Oberleitungen heruntergerissen wurden und abgeknickte Bäume die Schienen blockierten. Die Strecke von München über Memmingen nach Lindau war am Mittwoch gesperrt, teils gab es einen Notverkehr mit Bussen, teilt das Verkehrsunternehmen Go-Ahead Bayern mit. Wie sich die Lage entwickelt, ist noch unklar. Die Reparaturen könnten für einige Streckenabschnitte mehrere Tage dauern, heißt es von Seiten des Unternehmens Go-Ahead.

Vereinzelt meldeten Bürger und Bürgerinnen auch Stromausfälle, unter anderem in Buchloe, Holzhausen, Waal, Groß- und Kleinkitzighofen. Die Versorgung sei für die „allermeisten Orte“ in der Region bis in die frühen Morgenstunden wieder hergestellt worden, berichtet Lechwerke-Sprecher Ingo Butters. In den Ortsnetzen und bei Stromanschlüssen einzelner Haushalte arbeiteten die Einsatzkräfte auch tagsüber „mit Hochdruck“ an einer stabilen Stromversorgung.

Währenddessen freuten sich die Buchloer Feuerwehrleute am Mittwochvormittag über eine kurze Verschnaufpause. Allerdings bereitete sich Zweiter Kommandant Jürgen Schwelle gedanklich bereits auf den Abend vor: Erneut sind Gewitter angekündigt.

