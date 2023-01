Zeugen gesucht: Wer hat Hydranten in Buchloe und Weicht gerammt?

Gleich zwei Hydranten sind zur gleichen Tatzeit in Buchloe und Weicht umgefahren worden. In beiden Fällen machten sich die Fahrer einfach aus dem Staub.

18.01.2023 | Stand: 12:24 Uhr

In Buchloe und dem Jengener Ortsteil Weicht sind durch Unfälle zwei Hydranten beschädigt worden.

Laut Polizeibericht fuhr ein Autofahrer zwischen Montagmittag und Dienstagfrüh einen roten Hydranten in der Max-Planck-Straße in Buchloe um. Der Unbekannte machte sich einfach aus dem Staub und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Hydrant auch in Weicht beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Kurioserweise ist auch im Jengener Ortsteil Weicht ein Hydrant beschädigt worden - und zwar in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ein Autofahrer war laut Polizei auf dem Fischerweg unterwegs und bog zu schnell auf den Hochweg ab. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Hydranten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Der Verursacher meldete sich bislang nicht bei der Buchloer Polizei. Daher bitten die Beamten in beiden Fällen um Hinweise unter der Telefonnummer 08241/9690-0.

