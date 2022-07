Autounfall auf der A96 bei Buchloe - vier Fahrzeuge beteiligt

Am Dienstag kam es zu einem Autounfall auf der A96 bei Buchloe. Der Unfallverursacher lehnte eine Verwarnung ab.

27.07.2022 | Stand: 13:31 Uhr

Am Dienstagnachmittag hat es einen Verkehrsunfall mit vier Autos auf der A96 bei Buchloe in Richtung München gegeben. Laut Polizei wechselte ein 47-Jähriger von der rechten auf die linke Fahrbahn, wobei er ein Auto übersah. Obwohl der Fahrer hinter dem 47-Jährigen reagierte und abbremste, konnte er einen Zusammenstoß nicht verhindern. Eine weitere Autofahrerin musste daraufhin stark bremsen, wodurch sie auf der nassen Fahrbahn in Schleudern geriet. Sie prallte entgegen der Fahrtrichtung gegen die rechte Leitplanke. Dabei wurde noch ein weiteres Fahrzeug beschädigt.

Buchloe: Unfall mit vier Fahrzeugen, alle Beteiligten unverletzt

Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Ein Fahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 24.000 Euro

Da der 47-jährige Unfallverursacher eine Verwarnung ablehnte, muss er nun mit einer Bußgeldanzeige rechnen.

