So wird die Buchloer VfL Turnhalle zum Theater

Ein P-Seminar des Buchloer Gymnasiums widmet sich einem besonderen Projekt: Die Schüler gestalten die Bühne für das schuleigene Musical - in einer Turnhlle.

10.04.2023 | Stand: 05:17 Uhr

Wie kann man eine klassische Turnhalle in einen spannenden Theaterraum verwandeln? Mit dieser Frage beschäftigt sich am Gymnasium Buchloe seit Beginn des Schuljahres das P-Seminar Bühne unter Leitung von Johanna Zwerger. Hintergrund sind die Musical-Vorstellungen von „Oliver!“, ein Musical nach der Geschichte von Charles Dickens’ Oliver Twist, die vom 25. bis 28. Oktober in der Buchloer VfL-Turnhalle stattfinden werden.

Zunächst setzte sich das Seminar mit dem Inhalt des Musicals auseinander. Weiter ging es dann mit einer ersten Besichtigung des geplanten Aufführungsortes. Fasziniert von den gigantischen Ausmaßen der Dreifach-Turnhalle machten sich die Schülerinnen und Schüler daran, erste Ideen zu entwickeln.

Buchloer Schüler überlegen sich Entwürfe für Bühnengestaltung

Entstanden sind dabei zwei Entwürfe: Zum einen eine Art riesiges Bilderbuch, bei dem man die Seiten je nach Spielort umblättern kann, um den passenden Hintergrund für die Szenen zu liefern. Zum anderen gab es die Idee zweier großer Würfel, deren Seiten mit unterschiedlichen Motiven gestaltet sind.

Anfang März bekam das Seminar schließlich Besuch von dem Bühnenbildner Thomas Mogendorf, der als Pate im Rahmen der Projektpartnerschaft mit der Bürgerstiftung Ostallgäu dem Seminar unterstützend zur Seite steht. Mithilfe von Mogendorfs fachkundiger Anleitung und seiner großen Erfahrung – er hat selbst schon mehrere hundert Bühnenbilder entworfen und realisiert – ist eine Idee entstanden, die beide Entwürfe miteinander verknüpft. Im nächsten Schritt bauen die Schüler ihr Modell der Bühne jetzt entsprechend um, ehe Mogendorf zu einer weiteren Beratungsrunde hinzukommen wird.

