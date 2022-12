Gute Nachricht des Tages: Viele Buchloer unterstützen geflüchtete Ukrainer

Mit dem Adventskalender der guten Nachrichten aus Buchloe wollen wir Hoffnung geben. Das nächste Türchen zeigt, wie wir in Notsituationen zusammenstehen.

07.12.2022 | Stand: 05:23 Uhr

2022 war nicht nur schlecht. Mit 24 guten Nachrichten des Jahres aus Buchloe und der Umgebung wollen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, durch die Adventszeit tragen und Hoffnung geben.

In Notsituationen stehen wir zusammen – dieses Gefühl machte sich in Buchloe und der Umgebung nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine schnell breit. Die Bereitschaft, den Menschen in Not zu helfen, war riesig.

In Buchloe und den Nachbardörfern formieren sich Helferkreise für ukrainische Geflüchtete

In der Stadt und den Dörfern formierten sich umgehend Helferkreise, zahlreiche Menschen spendeten Kleidung, Möbel und Geld – bis die zuständigen Stellen beinahe in Sachspenden ertranken. Beim Friedensfest in Jengen, das kurz nach Kriegsausbruch organisiert wurde, kamen 8500 Euro zusammen.

Besonders bemerkenswert sind aber die vielen Bürgerinnen und Bürger, die ihre Haustüren öffneten und auf ein Stück Privatsphäre verzichteten, um Geflüchtete aufzunehmen.

