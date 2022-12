Vorher - Nachher: Buchloer Rathaus mit und ohne weißem Kleid

So schnell kann es gehen: Mitte Dezember malte der Winteranfang Buchloe schneeweiß. Ein paar Tage später hatte das winterlichen Treiben aber wieder ein Ende.

26.12.2022 | Stand: 05:28 Uhr

Mitte Dezember was das Rathaus in Buchloe noch in ein weißes Schnee-Kleid gehüllt. Manch einer spekulierte bereits: "Vielleicht gibt es ja heuer tatsächlich weiße Weihnacht im Ostallgäu." Kaum eine Woche später war der kühne Traum auch schon wieder dahin.

Föhn bringt warme Luft nach Buchloe

Der Föhn brachte warme Luft in die Region, das Eis schmolz dahin und auch am Rathaus war keine Spur Schnee mehr zu sehen. So fiel die weiße Weihnacht heuer sprichwörtlich mal wieder ins Wasser.

