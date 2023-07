Was die Kultur und der Sport der Stadt wert sind

Während die Buchloer Kapellen und Chöre rund 18.000 Euro an städtischer Förderung erhalten, bekommen die Sportvereine fast das Doppelte.

07.07.2023 | Stand: 05:03 Uhr

Die Spendierhosen hatten die Mitglieder des Buchloer Hauptausschusses in ihrer jüngsten Sitzung an. Einstimmig einigten sich die Stadträtinnen und -räte darauf, die Förderung für die Vereine in selber Höhe zu gewähren, wie im Vorjahr. Im Bereich der Kulturförderung fließen somit insgesamt 18.380 Euro an städtischen Zuschüssen; im Bereich der Sportförderung summieren sich die Zuschüsse auf 35.503 Euro.

Erstmals darf sich auch der Sängerbund Honsolgen freuen: Er erhält künftig – ebenso wie bislang der BSW-Männerchor – 520 Euro. Die übrigen Kosten im Bereich der Kultur verteilen sich vor allem auf die drei Kapellen aus Buchloe (8730 Euro), Lindenberg und Honsolgen (jeweils 3590 Euro).

Buchloer Stadtrat schlägt "Inflationsausgleich" beim Zuschuss für Vereine vor

Manfred Beck ( SPD) wollte den Zuschuss um einen „Inflationsausgleich“ in Höhe von zehn Prozent erhöhen, scheiterte aber mit seinem Antrag. „Ich sehe keine höheren Kosten für die Nachwuchsausbildung oder für die Dirigententätigkeit“, meinte Bürgermeister Robert Pöschl. Die Vereine wirtschafteten gut und der Schlüssel habe sich seit 2016 über die Jahre „gut bewährt“. Im Übrigen trage die Stadt auch die Kosten für die Vereinsheime, wo die Kapellen üben.

Zuschüsse erhalten auch die Sportvereine der Stadt Buchloe. Das Modell basiert auf drei Säulen: zum einen auf einer Grundförderung, zum anderen auf der Anzahl der jungen Vereinsmitglieder bis 17 Jahren sowie den anerkannten Übungsleiter-Lizenzen.

Für die vielen Übungsleiter (130 Lizenzen sind seitens des Landratsamts anerkannt) erhalten die Sportvereine 20.921 Euro aus der Stadtkasse. „Spitzenreiter“ ist der VfL Buchloe (16.518 Euro), gefolgt vom ESV Buchloe (1760 Euro) und dem Tauchsportclub Delphin (819 Euro).

Buchloer Sportvereine bekommen eine Grundförderung

Zusätzlich bekommen die Sportvereine eine Grundförderung. Diese liegt bei Vereinen von 25 bis 39 Mitgliedern bei 125 Euro, bei Vereinen mit mehr als 40 Mitgliedern bei 250 Euro. Für jeden Jugendlichen bis 17 Jahre zahlt die Stadt außerdem sieben Euro Zuschuss. Die „Top Five“ führt auch hier der VfL Buchloe an (861 Jugendliche, 6027 Euro Gesamtförderung). Platz zwei belegt der ESV Buchloe (352 Jugendliche, 2464 Euro Förderung), Platz drei der SC Lindenberg (131 Jugendliche, 917 Euro Förderung), Platz vier der FC Buchloe (91 Jugendliche, 637 Euro Förderung) und Platz fünf der TC Buchloe (88 Jugendliche, 616 Euro Förderung). Alles in allem zahlt die Stadt hier 14.582 Euro an die Sportvereine aus.

Die Daten erhält die Stadt auf Nachfrage von den Vereinen direkt, sagte Kämmerer Peter Martin. Einzig der Reit- und Fahrverein habe keine Rückmeldung gegeben. „Ich denke, unsere Sportförderrichtlinien sind wichtig, damit viel Jugendarbeit betrieben wird“, meinte der Bürgermeister.

