Gespräch mit der Buchloer Zeitung: Wo muss die Politik dringend handeln?

Vor der Landtagswahl wagt unsere Redaktion den Stimmungstest in Buchloe. Erzählen Sie uns am 13. September, welche Fragen Sie umtreiben.

27.08.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Ob Landwirtschaft, Einzelhandel, Kulturleben, Umweltschutz oder medizinische Versorgung: Uns interessiert, was Sie sich von der Politik wünschen, womit Sie unzufrieden sind und welche Anregungen Sie haben.

Was tun gegen Politikverdrossenheit?

Vielleicht sehen Sie aber auch eine allgemeine Politikverdrossenheit. Woran liegt das? Was lässt sich dagegen tun – von den Politikern und Parteien, aber auch von den Wählerinnen und Wählern? Und was könnte aus Ihren Augen dazu beitragen, dass künftig wieder mehr Wahlberechtigte den Weg in die Wahllokale finden?

Buchloer Zeitung auf dem Bahnhofsplatz

Vor der Landtagswahl am 8. Oktober möchten wir die Stimmung unter den Wählern und Wählerinnen einfangen. Dazu laden wir alle Interessierten zu einem Gespräch mit unserer Redaktion ein: auf dem Buchloer Bahnhofsplatz am Mittwoch, 13. September, ab 10 Uhr.

Zuschriften per E-Mail

Gerne können Sie uns auch schon zuvor kurz und prägnant Ihre Fragen und Wünsche zur Veröffentlichung (mit Namen) schicken, per E-Mail an redaktion.buchloe@azv.de oder per Post an Buchloer Zeitung, Bahnhofstraße 30, 86807 Buchloe.