Trotz starkem Regen: Der Wasserpegel der Gennach in Buchloe ist derzeit unbedenklich

Viele Flüsse im Allgäu die Meldestufe eins erreichen, in der Gennach in Buchloe gibt es keine Ausuferungen. Ihr Pegel war bisher im unteren Normalbereich.

29.08.2023 | Stand: 17:54 Uhr

Am Dienstag erreichten einige Flüsse im Allgäu mit ihrem Pegelstand die Meldestufe eins. Das bedeutet, dass es stellenweise zu kleineren Ausuferungen kommt. Darunter Iller, Günz und Lech. Die Forggensee-Schiffahrt hat ihren Betrieb vorerst eingestellt.

Der Pegel der Gennach ist gestiegen

In der Gennach in Buchloe ist derweil alles ruhig. Der Pegel ist zwar gestiegen, wie besonders an den Brücken entlang des Gewässers deutlich wird, aber Grund zur Sorge bestehe nicht. Die Feuerwehr hat noch keine Einsätze aufgrund des starken Regens zu verzeichnen, wie der stellvertretende Kommandant mitteilt. Der städtische Bauhof musste auch noch keine Schutzmaßnahmen in die Wege leiten. Mitarbeiter der Wasserversorgung sind über den Regen sogar ganz froh. Der Grundwasserpegel sei in den vergangenen Wochen im unteren Normalbereich gewesen. Steigt der Wasserstand, könne das nicht schaden.

In Kaufbeuren muss Unterführung gesperrt werden

Entlang der Wertach zeigt sich eine andere Situation: Der Pegel hat an der Messstelle in Biessenhofen ebenfalls die Meldestufe eins erreicht. In Kaufbeuren musste vormittags eine Unterführung für Fußgänger und Radler gesperrt werden. In den kommenden Tagen soll der Regen nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nachlassen.