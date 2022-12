Unbekannte stehlen Weihnachtsschmuck vom Lindenberger Friedhof

Eine Lindenberger Rentnerin dekoriert das Grab ihres verstorbenen Ehemannes. Zwei Wochen später stellt sie fest: Es waren Diebe am Werk.

29.12.2022 | Stand: 16:54 Uhr

Weil sie ihren verstorbenen Verwandten dort nahe sein können, sind die Gräber an den Friedhöfen in und um die Gennachstadt für viele Buchloerinnen und Buchloer wichtige Orte des Gedenkens. Besonders um Heiligabend herum sind die Gräber festlich geschmückt – beispielsweise mit roten Kerzen oder Gestecken mit kleinen Christbaumkugeln. Ärgerlich nur, wenn der liebevoll drapierte Schmuck auf einmal verschwunden ist. So passiert, einer Rentnerin aus dem Ortsteil Lindenberg, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet.

Diebe klauen Grabschmuck in Lindenberg

Eine rote Kerze mit Schleife habe sie zum Start der Adventszeit auf dem Grab ihres verstorbenen Ehemannes niedergelegt, berichtet die Frau. Etwa zwei Wochen später – am dritten Adventswochenende – habe sie dann gemerkt: „Die Kerze war weg, geklaut.“ Das Ganze sei nicht nur dreist, sondern auch menschlich hochgradig verwerflich.

So schätzt die Polizei in Buchloe die Lage ein

Immer wieder komme es vor, dass Gegenstände von Gräbern gestohlen werden. Tatsächlich zur Anzeige gelangten jedoch nicht allzu viele Fälle, sagt Hauptkommissar Markus Dösinger von der Polizei Buchloe. Im Jahr 2022 wurden den hiesigen Beamten zwei Grabes-Diebstähle gemeldet. Von einer „besorgniserregenden Häufung“ könne also nicht die Rede sein. Die Täter klauten ein Blumenherz und eine Kerze. Nichtsdestotrotz handle es sich bei den Vorfällen um Straftaten, erklärt Dösinger weiter. Und die könnten Betroffene „jederzeit anzeigen. Selbstverständlich sind wir dann verpflichtet, zu ermitteln“ – auch wenn das Diebesgut nur einen geringen finanziellen Wert hat.

Bei Anzeige: Polizei "verpflichtet, zu ermitteln"

Ein weiterer Straftatbestand, der bei solchen Taten infrage kommt, sei außerdem die sogenannte Störung der Totenruhe, sagt der Beamte. Allerdings erst dann, wenn „eine Aufbahrungsstätte, Beisetzungsstätte oder öffentliche Totengedenkstätte zerstört, beschädigt oder dort beschimpfender Unfug verübt wird“ – zum Beispiel, wenn Vandalen Grabsteine umwerfen.

