Bauvorhaben in der Buchloer Gansbichlstraße - Stadt hat nicht nur eine Chance vertan

Verärgerte Bürger im Buchloer Rathaus: Es geht um ein Bauvorhaben, bei dem die Stadt nicht nur versäumt hat, sich selbst Grund zu sichern, findet unsere Autorin.

25.10.2023 | Stand: 18:08 Uhr

Man konnte die Anspannung und den Ärger der Anwohner im Sitzungssaal des Rathauses am Dienstagabend beinahe greifen. Da lag was in der Luft, als über die künftige Bebauung an der Gansbichlstraße diskutiert wurde. Für viele wird sich einiges verändern: Wenn wirklich 80 neue Wohnungen in sechs Gebäudekomplexen dazukommen, dann wird es enger, der Verkehr nimmt zu, es wird allgemein unruhiger zugehen in diesem jetzt noch so idyllischen Stück von Alt-Buchloe.

