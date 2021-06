Wie Buchloe künftig Bäume schützen will

Buchloer Stadträte befürchten durch eine eigene Baumschutzverordnung zu große Eingriffe in das Eigentumsrecht der Bürger. Warum junge Bäume nicht alt würden.

23.06.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Eine stattliche Buche an der Kreuzstraße in Buchloe; eine alte Linde am Wildboldweg; mehrere über 100-jährige Bäume im Garten des Franziskus-Kindergartens – die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen. Trauriges Ende all dieser Bäume: Es gibt sie nicht mehr. Sie wurden mehr oder weniger rücksichtslos gefällt. Meistens deshalb, weil sie geplanten Baumaßnahmen im Weg standen. Den Wellen der Aufregung folgte nun ein Antrag von UBI und Grünen, die zum wiederholten Mal eine Baumschutzverordnung für Buchloe fordern.