Derzeit sind über 100 Menschen aus der Ukraine in der VG Buchloe untergebracht. Wie Privatleute, die Vhs, die Feuerwehren und die Stadt bei der Integration helfen.

30.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

„Wir sind sehr daran interessiert, dass es hier gut läuft. Die Flüchtlinge aus der Ukraine sollen sich mit offenen Armen empfangen fühlen.“ Welche Hilfsmaßnahmen in Buchloe bereits ergriffen wurden, darüber informierte Bürgermeister Robert Pöschl in der Stadtratssitzung am Dienstagabend. Dabei musste er sich jedoch auch der Kritik einzelner Räte stellen.