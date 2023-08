Arbeiten statt abhängen: Wo Buchloer Ferienjobs machen können

Die sechs Wochen bis zum nächsten Schuljahr überbrücken manche Jugendlichen mit einem Ferienjob. Wo das in Buchloe möglich ist und wie Schüler bezahlt werden.

Bayern ist in die Sommerferien gestartet. Für viele Schülerinnen und Schüler heißt das: Sechs Wochen Freizeit, Entspannung, Spaß und Verreisen. Doch längst nicht alle liegen auf der faulen Haut – manche nutzen die schulfreie Zeit, um sich bei einem Ferienjob etwas Geld zu verdienen. Wo das in Buchloe möglich ist und wie Jugendliche für ihre Arbeit entlohnt werden.

Eine Debatte darüber hat SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert jüngst losgetreten. Bisweilen müssen Arbeitgeber minderjährigen Ferienjobbern nämlich nicht den gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde bezahlen. Unfair, findet Kühnert, und forderte die Regierung auf, die Ausnahmeregelung für unter 18-Jährige zu kippen.

Buchloer Firma Franz Mensch hat acht Ferienjobber eingestellt

Bei der Buchloer Firma Franz Mensch ist dazu keine gesetzliche Verpflichtung notwendig. „Wir zahlen den Mindestlohn und unterscheiden nicht nach Alter“, wie Personalreferentin Christina Albrecht mitteilt. Das Unternehmen für Hygieneartikel und Verpackungen biete – je nach Auftragslage – immer wieder kurzfristige Beschäftigungen für Schüler und Studentinnen. Sie müssen nur älter als 15 Jahre alt sein. Ansonsten sei dem Unternehmen Zuverlässigkeit wichtig. „Der angestrebte Abschluss ist zweitrangig“, so Albrecht. Heuer habe die Firma mehr als 20 Bewerbungen erhalten, acht Personen haben einen Ferienjob ergattert. Sie werden den August über vorrangig in der Logistik mit anpacken bei Kommissionierung, der Vorbereitung von Aufträgen für den Paketversand und dem Entladen von Containern.

Der Buchloer Hallenbauer Hörmann bietet keine Ferienjobs an. Wer sich für die Arbeit interessiere und in die verschiedenen Tätigkeitsfelder reinschnuppern möchte, könne sich aber auf einen Praktikumsplatz bewerben.

Regale auffüllen, Leergut sortieren, kassieren - auch Supermärkte bieten Ferienjobs an

Neben Unternehmen sind auch Supermärkte ein beliebtes Beschäftigungsfeld für Ferienjobber. Feneberg zum Beispiel bietet jedes Jahr Stellen an, wie Anja Züfle aus der Marketingabteilung mitteilt. 15 Schülerinnen und Schüler habe die Firma heuer eingestellt – jedoch nicht im Markt an der Neuen Mitte in Buchloe, wo der Allgäuer Konzern personell gut aufgestellt sei. Üblicherweise helfen die Schülerinnen und Schüler laut Züfle beim Auffüllen der Ware, Kassieren, an der Leergutstation oder übernehmen Hilfstätigkeiten im Produktionsbetrieb. Dafür bezahlt auch Feneberg den gesetzlichen Mindestlohn.

Auch V-Markt macht beim Alter keinen Unterschied, wie die stellvertretende Marktleiterin Martina Heide mitteilt: „Unter Mindestlohn geht gar nix.“ Der Markt in Buchloe beschäftigt heuer einen Schüler für vier Wochen. Er unterstütze das Team beim Auffüllen der Regale, beim Leergut und im Lager. Martina Heide sehe dabei besonders die Entlastung in den Ferien positiv. Immerhin arbeiten in dem Verbrauchermarkt viele Eltern schulpflichtiger Kinder, die im August frei haben möchten. Zudem sehe sie Ferienjobber als eine Chance. „Wenn sie sich wohlfühlen und ihnen die Arbeit Spaß macht, haben sie später vielleicht auch Interesse an einer Ausbildung.“

Buchloer Gastronomen setzen auf längerfristige Beschäftigung

Insbesondere die Gastronomie plagen Personalsorgen – da wären helfende Ferienjobber-Hände doch sicher heiß begehrt? Nicht unbedingt, wie Anton Hörberg von der gleichnamigen Konditorei an der Bahnhofstraße erklärt. Die Arbeiten im Café scheinen auf den ersten Blick einfach, doch brauche es schon Einarbeitung und Übung, bis alles einwandfrei klappt. Dafür müsste das restliche Team viel Zeit investieren. Und wenn es dann laufe, sind die Ferien schon wieder vorbei, erklärt Hörberg. Darum suche er Personal, das längerfristig bleibe anstatt Ferienjobber.

Francisco Lorenzo beschäftigt im Café Morizz zwar einige Schülerinnen und Schüler. Aber sie kellnern das ganze Jahr über abends und an Wochenenden in dem Lokal – nicht nur in den Ferien.

Auch die Deutsche Post setzt auf längere Arbeitsverhältnisse: „Die Einsatzzeit für Ferienjobber beträgt mindestens zehn Wochen, da die Einarbeitungszeit sich anderenfalls nicht rentiert“, teilt Dieter Nawrath von der Pressestelle mit. Da diese Zeit die Sommerferien übersteigt, Ferienjobber volljährig sein und einen Führerschein haben müssen, richtet sich das Angebot eher an Abiturientinnen oder Studenten.

„In Buchloe stellen wir immer wieder neue Kräfte in der Zustellung ein und zwar als Verbundzusteller mit Kfz“, erklärt Nawrath. Aktuell seien die Ferienjobs jedoch schon alle besetzt. Das mag wohl auch an der Bezahlung liegen: Für die Zustellung von Briefen und Paketen an fünf Werktagen pro Woche bekommen Aushilfen bei der Post einen Tarif-Stundenlohn von 15,49 Euro.

