Yoga für den guten Zweck - Buchloerin sammelt für Komapatientin

Die Buchloer Yoga-Lehrerin Mandy Schumacher will Spenden für eine Komapatientin sammeln und organisiert dafür eine Yoga-Stunde am Gymnasium.

13.08.2022 | Stand: 12:11 Uhr

Die Yoga-Lehrerin Mandy Schumacher sammelt mit ihrem Sport Spenden: Sie organisiert am Dienstag, 16. August, ab 19 Uhr am Buchloer Gymnasium eine Yoga-stunde auf Spendenbasis.

Yoga-Lehrerin will für Buchloer Komapatientin und deren Delfintherapie sammeln

Das Geld möchte Schumacher der Buchloerin Nelli Moskov spenden, die nach einem Fahrradunfall im Koma liegt. Ihre Mutter pflegt sie und setzt alle Hoffnung in eine kostspielige Delfintherapie. Die Buchloerin Schumacher ist seit 2019 Yogalehrerin und bietet Hatha- und Faszienyoga-Kurse an – online und in Präsenz. Die Spendenyogastunde ist geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene, Jung und Alt, Männer und Frauen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen eine Gymnastikmatte, Kissen oder Decke sowie ein Getränk mitbringen.

