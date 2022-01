Zerstörte Spiegel, Auto bespritzt: Zahlreiche Randalierer in Buchloe rund um den Jahreswechsel

Vandalismus in Buchloe: Eine Vielzahl von Sachbeschädigungen hat die Polizei rund um den Jahreswechsel registriert. Die Beamten bitten nun um Zeugenhinweise.

03.01.2022 | Stand: 13:42 Uhr

Mehrere Sachbeschädigungen haben die Polizei in Buchloe rund um den Jahreswechsel beschäftigt. Wie die Beamten mitteilen, wurde vergangenen Mittwoch auf Donnerstag der rechte Außenspiegel eines Auto beschädigt, das in der Alexander-Moksel-Straße parkte.

Zudem wurde ein an der Ecke Amberger Straße / Suppbrunnenweg angebrachter Verkehrsspiegel vermutlich mit einem unbekannten Gegenstand eingeworfen und dadurch zerstört.

Polizei ermittelt in Buchloe zu mehreren Sachbeschädigungen: Wo sich Zeugen melden können

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag bespritzten Unbekannte einen in der Westendstraße abgestellter grauen VW Passat mit einer unbekannten Substanz. Diese soll nach Polizeiangaben Schäden am Lack hinterlassen haben. (Lesen Sie auch: Opfenbach: Einbruch im Vereinsheim scheitert)

In derselben Nacht beschädigten weitere Randalierer in der Amberger Straße einen privat angebrachten Spiegel an einer Hofausfahrt. Die Buchloer Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Beamten sind über die Telefonnummer 110 oder 08241/9690-0 erreichbar. (Lesen Sie auch: Frau nach Unfall mit Lkw in Memmingen gestorben)

