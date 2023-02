Praxis für Physiotherapie eröffnet im alten Stadthotel Buchloe

Neue Bewohner im alten Stadthotel: Bünyamin Delikara hat im Buchloer Zentrum eine neue Praxis für Physiotherapie eröffnet.

22.02.2023 | Stand: 12:04 Uhr

Eine neue Physiotherapie-Praxis hat mitten im Buchloer Zentrum eröffnet. Im Erdgeschoss des ehemaligen Stadthotels in der Bahnhofstraße hat sich Bünyamin Delikara seinen Traum von den eigenen Behandlungsräumen erfüllt.

Physiotherapie und Krankengymnastik auf 285 Quadratmetern im alten Buchloer Stadthotel

Am Tag der offenen Praxis, den Delikara jüngst organisiert hat, äußerte er sich „sehr stolz, dass ich meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Sachen Gesundheit weiterhelfen kann.“ In fünf großzügigen, modern eingerichteten und behindertengerechten Behandlungsräumen sowie einem Trainingsraum auf insgesamt 285 Quadratmeter bietet Delikara klassische Krankengymnastik an, auch am Gerät.

Ebenfalls behandelt wird mit manueller Therapie bei Erwachsenen und Kindern, klassischer Massage, manueller Lymphdrainage, medizinischem Aufbautraining, Sportphysio- und Wärme-/Kältetherapie sowie Elektrotherapie und Ultraschall.

Auch Präventionskurse in Kleingruppen will Delikara anbieten

„Grundlage für eine gute Behandlung ist immer eine fundierte Befunderhebung“, betont der Praxisinhaber. Verschiedene Präventionskurse in Kleingruppen, die von den Krankenkassen bezuschusst werden, können ebenso gebucht werden. Termine für alle Kassenzulassungen und Privatpatienten gibt es nach vorheriger Vereinbarung.

Das Zentrum für Physiotherapie Delikara ist erreichbar unter 08241/ 6053444 sowie per Mail an info@physiotherapie-delikara.de.

Lesen Sie auch: Was ist geblieben von den Online-Shops lokaler Einzelhändler in Buchloe?