Zuschuss für die Buchloer Löwengrube

Der Eisenbahner Sportvereinen bekommt für den Anbau finanzielle Unterstützung. Wann es losgeht und was die Baustelle für den Kegelbetrieb bedeutet.

03.02.2023 | Stand: 05:26 Uhr

Der Eisenbahner Sportverein will am Vereinsheim in der Löwengrube anbauen und modernisieren. In der jüngsten Sitzung hat der Buchloer Hauptausschuss dem Antrag auf einen Zuschuss geschlossen zugestimmt.

Vereinsheim in der Löwengrube bekommt neue Küche und neue Toiletten

Im vier mal vier Meter großen Anbau soll eine neue Küche sowie ein Lagerraum unterkommen. Im Zuge dessen werden auch die Toiletten erneuert und das äußere Erscheinungsbild verschönert. Der genaue Start der Bauarbeiten sei noch unklar, vorgesehen sei dieses Frühjahr, teilte Vereinsvorsitzender Michael Weberstock mit. Eine Rückmeldung des Landratsamts stehe noch aus. Zum Einbau der Toiletten müsse das Vereinsheim eventuell wenige Tage schließen, sagte Weberschock – ansonsten sei die Kegelbahn geöffnet und der Betrieb nicht eingeschränkt.

Insgesamt rechne der Verein mit Kosten in Höhe von 75.000 Euro. Da „keine Sanierungsaspekte mit dabei sind“, wie Bürgermeister Robert Pöschl mitteilte, belaufe sich die Förderung auf 10 Prozent der Kosten – also voraussichtlich 7500 Euro. Der Preis werde final festgesetzt, wenn der Verein die Kosten nachweist.

Beim bereits abgeschlossenen Austausch der Fenster habe der Verein den Antrag im Vorfeld verpasst, da die Fördermöglichkeiten nicht bekannt gewesen seien. Wie Pöschl mitteilte, sei dieser kürzlich nachgereicht worden und werde dem Hauptausschuss bei einer der nächsten Sitzungen vorgelegt. Nun standen aber nur die 10 Prozent zum Anbau zur Debatte.

Kegelbahn des Eisenbahner Sportvereins in Buchloe sehr beliebt

„Ich finde den Zuschuss sehr notwendig“, sagte Michaela Schilling (CSU). Denn ein attraktives Vereinsheim komme der Gesellschaft zugute. Die Kegelbahn in der Löwengrube – die letzte existierende in Buchloe – sei sehr beliebt: Dort feiern auch Kinder Geburtstag und nach Schillings Angaben seien schon alle Termine für 2023 ausgebucht. Neben Kegeln gibt es beim Eisenbahner Sportverein Eisstockschießen, Wandern und Fischen im Angebot. Nach Schillings Plädoyer für den „geselligen und netten Ort“ entschieden sich die Ausschussmitglieder einstimmig dafür, das Vorhaben zu fördern.

