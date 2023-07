Durschlagendes Engagement: Zwei Geflüchtete trainieren Boxer

In der Ukraine haben sie Champions gestählt, beim VfL Buchloe bringen sie Jugendlichen das Boxen bei. Der Volkssport ist für die Geflüchteten ein Heimathafen.

21.07.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Während im Freibad an diesem heißen Freitagnachmittag die Massen Erfrischung suchen, wärmen sich Jugendliche in der VfL-Turnhalle gegenüber auf. Laute Beats dröhnen aus den Lautsprechern und geben den Takt an, zu dem die Sportler beim Boxtraining im Kreis laufen. Angeleitet werden sie von zwei Ukrainern, die in ihrer Heimat echte Champions in den Ring geschickt haben, bevor ihr Studio in Mariupol in Schutt und Asche gelegt wurde.

