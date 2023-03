Buchloer Basketballer verlieren entscheidendes Spiel

Nach 64:73-Niederlage in Haunstetten bleibt der VfL Buchloe Tabellenletzter. Dies bedeutet wohl den Abstieg in die Bezirksliga.

Redaktion Buchloer Zeitung

15.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die letzte Chance, den letzten Tabellenplatz in der Bezirksoberliga zu verlassen, verpassten die Basketballer des VfL Buchloe am Wochenende in Haunstetten. Wie schon so oft in dieser Saison verloren die Buchloer gegen den Vorletzten erst in den letzten Minuten. Am Ende stand es 64:73 aus Buchloer Sicht. Damit ist Haunstetten der vorletzte Platz sicher, der vermutlich für den Klassenerhalt reicht. Für Buchloe geht es wohl wieder in die Bezirksliga zurück.

