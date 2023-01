Buchloer Basketballer verlieren Kellerduell denkbar knapp

Die Luft wird dünner: Gegen die Gäste aus Friedberg unterliegt die Basketball-Mannschaft des VfL in einem hart umkämpten Spiel letztlich mit 47:48.

31.01.2023 | Stand: 05:02 Uhr

Letzter gegen Vorletzter – das hieß es am Samstag in der Buchloer VfL-Halle. Die Gäste aus Friedberg waren zum Kellerduell der Basketball-Bezirksoberliga angereist. Beiden Mannschaften war klar, dass der Verlierer des Spiels dem Abstieg wohl ein großes Stück näher rückt, deswegen entwickelte sich von Beginn an eine kampfbetonte Partie. Die verloren die Buchloer letztlich denkbar knapp mit 47:48.

Basketballspieler des VfL Buchloe mit schlechter Trefferquote

Vor allem auf intensive Verteidigungsarbeit legten beide Bezirksoberligisten Wert. Buchloe ließ den gegnerischen Verteidigern kaum Raum. Auch unter den Körben erzielten die Ostallgäuer Vorteile. Einziges Manko des Tages war die Trefferquote. Vor allem bei den Distanzwürfen hatte das junge Buchloer Team Pech: Oft sprang der Ball wieder aus dem Ring.

Nach einem Zehn-Punkte-Rückstand nach dem ersten Viertel gelang der Mannschaft um Kapitän Tobias Chloupek eine Aufholjagd. Zur Halbzeit lag der Aufsteiger nur einen Punkt hinten, nach dem dritten Viertel stand es 36:36. Da auch die SF Friedberg an diesem Tag keine gute Trefferquote verzeichnete, entwickelte sich eine hitzige Schlussphase, in der um jeden Punkt hart gekämpft wurde. Im letzten Angriff hatte es Buchloe noch in der Hand, den Sieg zu holen. Aber der Wurf landete auf dem Ring – zur großen Freude der Friedberger, die sich durch diesen Sieg etwas Luft verschafften.

Bezirksoberligisten aus Buchloe spielen zunächst gegen BG Illertal

Als Nächstes steht am Sonntag das Heimspiel gegen den ungeschlagenen Titelaspiranten aus Illertal an. Gegen die Mannschaft der BG werden die VfL-Sportler in der Außenseiterrolle in die Partie gehen.

Der U18 gelang dagegen ein großer Schritt in Richtung Meisterschaft in der Bezirksliga Süd. Die Jungs um Coach Lukas Marioneck gewannen 44:63 beim Tabellenersten aus Augsburg. Beste Werfer waren Augustine Ogidie (26) und Tim Beilfuss (14). Überschattet wurde die Partie von der schweren Knieverletzung von Leart Syla, der vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden musste.

