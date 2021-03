Buchloer Benefiziat: Das Schulgebäude in Nigeria wächst

Der Buchloer Benefiziat Dr. Ambrose Ikwuagwu freut sich über großzügige Spenden – auch aus der Gennachstadt. Der Rohbau des Erdgeschosses in der Savanne steht bereits, aber der Pfarrer hat noch viel vor

Allmählich wird der Traum des Buchloer Benefiziaten Dr. Ambrose Onwumere Ikwuagwu Wirklichkeit: Die Wände des Schulgebäudes in seinem Heimatdorf Ishiagu in Nigeria sind hochgemauert. Seit November 2020 arbeitet eine Arbeitskolonne von Einheimischen, darunter Geschwister, Verwandte und Freunde von Dr. Ambrose, am Bau des Schulzentrums mitten in der afrikanischen Savanne.