Buchloer Bürger sollen sparsam mit Wasser umgehen

Wer in Buchloe seinen Pool befüllt, muss dies anmelden. „Die Bürger gehen verantwortungsvoll mit dem Wasser um“, meint Bürgermeister Robert Pöschl. Dennoch gibt es eine „Dunkelziffer“.

27.06.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Den sparsamen Umgang mit Trinkwasser mahnte Rudolf Grieb (UBI) in der jüngsten Buchloer Stadtratssitzung an. Er beobachte in seiner Nachbarschaft, „dass immer wieder Pools aufgestellt und befüllt werden“. Grieb: „Dabei haben wir doch auch unser Freibad, das wir jetzt mit enormen Summen finanzieren.“ Prophylaktisch sollten die Buchloer den Wasserverbrauch mehr eindämmen, meinte er und fügte hinzu: „Es ist wichtig für die Zukunft, auch hier bei uns zu sparen.“

