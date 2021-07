Buchloer darf keinen 1,80 Meter hohen blickdichten Zaun bauen

Ein Buchloer will einen Zaun an einem Fußweg errichten. Normalerweise ist das bis zu einer Höhe von zwei Metern erlaubt. In Buchloe aber nicht. Die Gründe.

15.07.2021 | Stand: 05:13 Uhr

Mauern, hohe Zäune aus Metall, Holz oder anderen Materialien, Gabionen-Wände (mit Steinen gefüllte Gitterboxen) – immer wieder liegen den Buchloer Stadträten Anträge für die Errichtung von Einfriedungen, wie es in der Fachsprache heißt, vor. Und immer wieder wird mehr oder weniger kontrovers diskutiert. So auch in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Auslöser war die formlose Bauvoranfrage eines Grundstücksbesitzers, der am Fußweg zwischen Münchener Straße und Lindenberger Straße eine 1,80 Meter hohe geschlossene Zaunanlage aus verschiedenen blickdichten Elementen errichten möchte.