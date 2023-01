Buchloer Eis-Piraten treffen auf Liga-Schwergewichte

Der ESV Buchloe muss auswärts beim Spitzenreiter Miesbach antreten. Am Sonntag kommen die Erding Gladiators in die Arena – mit prominenter Verstärkung.

Von Christoph Salger

13.01.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Mit zwei Schwergewichten der Liga haben es die Buchloer Piraten zu tun. Am Freitag geht es ab 20 Uhr zum Tabellenführer nach Miesbach. Am Sonntag empfangen die Gennachstädter dann ab 17 Uhr die Erding Gladiators, die mit prominenter Besetzung an der Bande anreisen werden.

