Stefani Rackes da Silva hilft in Uganda: In Schulgärten erlernen Jugendliche nachhaltige Anbaumethoden. Wie das die Ernährung in dem dürren Gebiet sichert.

08.08.2022 | Stand: 18:32 Uhr

Ausgewogene Ernährung ist ein wichtiges Thema. Und in manchen Teilen der Erde ein schwieriges. Etwa im ostafrikanischen Uganda, wo die Bevölkerung von Landwirtschaft abhängig und von Dürren geplagt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.