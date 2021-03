Buchloer Ferienfreizeit bietet ein coronakonformes Osterprogramm

Das Team der Ferienfreizeit Buchloe veröffentlicht ab Samstag jeden Tag ein Video. Die Kinder können basteln, tanzen, kochen und backen.

25.03.2021 | Stand: 12:02 Uhr

Die Ferienfreizeit (FFZ) Buchloe lädt zu einer besonderen Osteraktion ein. Als Ergänzung zu den regulär geplanten Kursen, die derzeit nicht stattfinden dürfen, hat sich das Team etwas einfallen lassen, das auch unter den Corona-Einschränkungen umsetzbar ist. An jedem Tag der Osterferien, also ab Samstag, 27. März, gibt es ein kleines kostenloses Beschäftigungsvideo. Inhaltlich ist das Angebot bunt gemischt von Bewegung über Kochen und Backen bis hin zu kleinen Basteleien und Solokartenspielen. „Für jedes Interesse und jede Altersklasse ist etwas dabei“, versprechen die Organisatorinnen Gabi Löcherer und Sabrina Zimmermann. Die Videos werden täglich aktualisiert. Der Link dazu wird auf der Internetseite www.ferienfreizeit-buchloe.de veröffentlicht.

Die meisten Utensilien dürften die Buchloer Familien zu Hause haben

Bei der Auswahl der Themen war der Fokus darauf gerichtet, dass hauptsächlich alltägliche Dinge benötigt werden, die viele zu Hause haben: einfarbiges Papier, Servietten, Luftballons, Wolle und Wasserfarbe. Sogar Toilettenpapier wird in die Bastelarbeiten mit einbezogen. Was daraus wird? Das bleibt bis zur Veröffentlichung jedes Videos eine Überraschung. Es sei soviel gesagt: Die meisten Dinge sind einfach zu machen. Die Bastelideen sind allein ab etwa zehn Jahren, mit Hilfe der Eltern ab etwa sechs Jahren umsetzbar. Es gibt aber auch Videos für die ganz Kleinen ab drei Jahren, in denen altersgerechte Bilderbücher vorgelesen werden oder kleine Tänze zum Mitmachen gezeigt werden.

Die Teilnahme ist zu jeder Tageszeit möglich

Dem FFZ-Team war wichtig, dass die Videos zu jeder Zeit genutzt werden können. So kann jedes Kind seine Lieblingsbastelei unabhängig vom Terminplan oder den Arbeitszeiten der Eltern machen. Videos der Vortage können auch nachträglich angesehen und nachgemacht oder -gebastelt werden. Das Angebot ist für alle kostenfrei und die ganzen Osterferien über nutzbar. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Vorab wurde bereits eine Materialliste erstellt. Wer also sicherstellen möchte, dass das Kind auch alle Sachen machen kann, hat noch die Möglichkeit, sich bis zum Start der Ferienaktion mit den entsprechenden Utensilien einzudecken. Die Ferienfreizeit Buchloe freut sich über rege Teilnahme.

Lesen Sie auch: Buchloes Bürgermeister blickt auf 2020 zurück