Buchloer Ferienfreizeit sorgt für coronakonforme Unterhaltung

Jeden Tag gibt es ein neues Video mit neuen Beschäftigungsideen. Wie das bei Buchloer Schulkindern ankommt.

08.04.2021 | Stand: 15:26 Uhr

Bis zum Ende der Osterferien erscheint jeden Tag ein neues Video der Ferienfreizeit (FFZ) mit Ideen zum Basteln, Tanzen oder Beschäftigen für Kinder. Die bisherigen Videos können jederzeit nachträglich angesehen und nachgemacht werden.

Gabi Löcherer, Leiterin der FFZ, freut sich über die zahlreichen positiven Rückmeldungen und die Begeisterung der Teilnehmer und sagt: „Es freut uns sehr, dass es sich gelohnt, hat neue Wege zu gehen und wir damit so vielen Kindern und Familien eine Freude machen können. Wir glauben, dass gerade die Möglichkeit, die Videos ansehen zu können, wann man will, besonders vielen Kindern die Teilnahme ermöglicht.“

Tägliches Video als Ferienritual

Die Videos ließen sich individuell in die verschiedenen Tagesabläufe der Familien integrieren. „Wir wissen von vielen Familien, die täglich morgens begeistert das neue Video erwarten und sich dann an die Umsetzung machen. Uns erreichen viele Bilder der gekochten, gebackenen oder gebastelten Werke der Teilnehmer“, sagt Löcherer. Besonders in diesen Zeiten sei es sehr schön zu sehen, wie die Kinder Spaß haben oder das tägliche Ideenvideo ein kleines Ferienritual wurde, das immer wieder sehnsüchtig erwartet wird.

Löcherer hofft aber auch auf ein reguläres FFZ-Programm mit Präsenzkursen. „Sollte dies nicht möglich sein, sind wir jedoch gerüstet und sprudeln schon vor Ideen für Videos für die nächsten Ferien.“

Die Videos zum Anschauen und Mitmachen gibt es hier auf dem YouTube-Kanal der Ferienfreizeit.

