Buchloer Feuerwehrnachwuchs zeigt sein Können

Um die Jugendleistungsprüfung erfolgreich zu meistern, investieren die Buchloer Jugendlichen über 100 Stunden in Ausbildung und Vorbereitungsarbeit.

03.08.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Insgesamt 104 Stunden Freizeit und neun Übungsabende haben acht Prüflinge und neun Ausbilder der Buchloer Feuerwehr in die Vorbereitung der Jugendleistungsprüfung investiert. Dabei zeigten die 14- bis 16-jährigen Feuerwehranwärter laut Pressemitteilung nahezu perfekte und fehlerfreie Handgriffe.

Dominik Bihler, Benjamin Frank, Sophia Hartig, Johannes Kempf, Katharina Kralisch, Emil Mrozowski, Moritz Schmid und Jonas Simon lösten die Aufgaben aus den verschiedensten Bereichen der Feuerwehrgrundausbildung mit viel Geschick und Engagement. Dabei galt es, bei zehn praktischen und einer theoretischen Übung möglichst fehlerfreies Arbeiten in einer knapp bemessenen Zeit unter Beweis zu stellen.

Diese theoretischen Aufgaben löste der Buchloer Feuerwehrnachwuchs mit Bravour

Zunächst musste jeder Prüfling einen Mastwurf am Saugkorb und am Strahlrohr sowie einen Rettungsknoten zeigen. Zusätzlich waren ein Schlauch in einem begrenzten Feld auszurollen sowie eine Feuerwehrleine zu einem bestimmten Ziel zu werfen. Je zwei Jugendliche mussten anschließend gemeinsam Saugschläuche kuppeln, ein Strahlrohr mit einem Schlauch zusammenschließen und in Einsatzstellung bringen, die Kübelspritze einsetzen, Schläuche und Armaturen nach ihrem Verwendungszweck ordnen und eine 90 Meter lange Schlauchleitung kuppeln.

In einem schriftlichen Test musste jeder Teilnehmer außerdem Fragen zur Grundausbildung des Feuerwehrdienstleistenden beantworten. Alle Aufgaben wurden nahezu fehlerfreigelöst – und so konnten am Ende alle Prüflinge das Jugendleistungsabzeichen aus den Händen von Kreisbrandrat Markus Barnsteiner entgegen nehmen.

Das Gremium der Schiedsrichter bildeten Kreisbrandrat Markus Barnsteiner, Kreisbrandinspektor Georg Trautwein und Kreisjugendwart Klaus Grosch. Barnsteiner gratulierte den Teilnehmern und hob die hervorragende Leistung der Gruppe hervor. Für die Stadt gratulierte Bürgermeister Robert Pöschl, der auch der Abnahme beiwohnte. Auch Kommandant Thomas Ogiermann und Vorsitzender Herbert Mayer waren über das Engagement der Jugendlichen bei der Prüfung erfreut.

Ausgebildet wurde die Gruppe von Jugendwart Markus Salger und Daniel Bigielmajer, Benjamin Hanel, Ronja Haug, Benedikt Horn, Tobias Kirchner, Adrian Schmid, Maximilian Simon und Stephan Waldhör.

