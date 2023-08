Vater und Sohn bilden jetzt Doppelspitze bei Hörmann

Bei der Buchloer Firma Hörmann gibt es eine Veränderung in der Geschäftsführung: Seniorchef Rolf Hörmann bekommt Unterstützung von seinem Sohn Michael.

03.08.2023 | Stand: 19:38 Uhr

Beim Buchloer Familienunternehmen Hörmann rückt die nächste Generation in die Geschäftsführung nach. Am 20. Juli ist Michael Hörmann offiziell in die Leitung der Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG eingetreten.

Dies wurde auf der Betriebsversammlung in Buchloe noch am selben Tag bekannt gegeben. Diese Entscheidung unterstreicht laut Pressemittelung die strategische Ausrichtung des Betriebs auf eine erfolgreiche Zukunft und stellt klar: Das auf Agrar- und Gewerbebau spezialisierte Unternehmen aus dem Allgäu ist und bleibt damit fest in Familienhänden.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Buchloe verfügt über Niederlassungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Unternehmen sind etwa 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Michael Hörmann bringt sich schon länger im Gewerbe- und Industriebau ein

Michael Hörmann ist seit 2017 fester Bestandteil des Hörmann-Teams und wirkte laut Unternehmensangaben erfolgreich als Bereichsleiter im Gewerbe- und Industriebau. „Er hat sich in den vergangenen Jahren als treibende Kraft im Unternehmen für Innovation und Fortschritt bewiesen und bringt eine bemerkenswerte Fachexpertise in seine neue Führungsrolle ein“, heißt es in der Mittelung weiter. Unter seiner Leitung seien Leuchtturmprojekte realisiert worden, darunter die größte Holzboulderhalle der Welt sowie die mit 60 Meter breiteste, freitragende Hörmann-Halle. Sein Engagement habe signifikant zum Unternehmenserfolg beigetragen und werde noch eine stärkere Rolle bei der zukünftigen Entwicklung einnehmen.

Nach dem Tod von Seniorchefin Centa Hörmann im März 2022 wird das Familienunternehmen nun wieder als Doppelspitze geführt – mit Michael Hörmann und seinem Vater Rolf. In seiner neuen Position werde sich Michael Hörmann darauf konzentrieren, ein positives und förderliches Arbeitsumfeld zu gestalten und Geschäftsaktivitäten strategisch weiterzuentwickeln, heißt es weiter. „Seine Leistungen im Gewerbebau haben unser Unternehmen nachhaltig geprägt und vorangebracht“, so Rolf Hörmann. „Das große Engagement meines Sohnes hat den Holzbau, den Holzständerbau und den Objektbau maßgeblich vorangetrieben. Seine Vision und sein Fachwissen sind ein Ansporn für uns alle, und ich bin stolz, dass er nun Teil unserer Geschäftsführung ist.“

Auch der jüngste Sohn steigt in das Familienunternehmen Hörmann ein

Zukunftsgerichtet ist auch der nächste Schritt der Hörmann-Familie geplant: Stefan Hörmann, der jüngste Sohn der Familie, wird nach Abschluss seiner Masterarbeit Anfang nächsten Jahres in den Bereich Energietechnik des Buchloer Unternehmens einsteigen.

