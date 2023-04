Buchloer Frauen-Union wandelt auf den Spuren der Rosenheim-Cops

Frauen-Union setzt mehrere kreative Ideen um. Regina Nanos bleibt Vorsitzende.

12.04.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Regina Nanos bleibt auch in den kommenden zwei Jahren Vorsitzende der Frauen-Union Buchloe. Einstimmig fiel das Votum für die bisherige Vorsitzende bei der Jahresversammlung aus.

Nach Rosenheim und in den Landtag

In ihrem Rückblick berichtete Nanos von zahlreichen Veranstaltungen, Besichtigungen und Fahrten. Beim Jahresausflug wurde die Confiserie Dengel in Rott am Inn besichtigt, ehe sich die Frauen in Rosenheim auf die Spuren der „Rosenheim Cops“ begaben. Besichtigt auch der Bayerische Landtag und die Kunstsammlung im Lenbachhaus.

Über die wichtigen Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sprach bei einem gut besuchten Vortragsabend Richterin Simone Bader vom Amtsgericht Augsburg. Überaus erfolgreich war laut Nanos der siebte Hobbykünstlermarkt, der nach zweijähriger Zwangspause wieder stattfinden konnte. Der Erlös kam auch diesmal sozialen Zwecken in Buchloe zugute. So bekamen das Senioren- und Pflegeheim 500 Euro und die Mittagsbetreuung 200 Euro. Gerne erinnerte sich die Vorsitzende auch an den Festabend zum 50-jährigen Gründungsjubiläum.

Nur kleine Änderungen gab es bei den Neuwahlen: Stefanie Preißinger übernahm von Andrea Ledermann die Kassenführung. Zudem hat der Ortsvorstand mit Beisitzerin Carina Santjohanser eine neue Mitstreiterin.

„Toll, was ihr macht“, lobte Landtagsabgeordnete Angelika Schorer die Frauen. Bürgermeister Robert Pöschl bezeichnete die Union als Aktivposten, der die Stadt bereichere. Mit kreativen Ideen leisteten die Frauen einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Dass Buchloe bei der Familienfreundlichkeit deutschlandweit Platz 28 von 900 Kleinstädten belegt, sei auch ein Verdienst von CSU und Frauen-Union, meinte der Bürgermeister. Den Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung bezeichnete Pöschl als große Herausforderung. Erfreulich sei, dass die Gennachstadt jetzt endlich wieder einen Kinderarzt bekomme.

Ehrung für langjährige Mitgliederinnen

Abschließend hatte Nanos dann die „schöne Aufgabe“ langjährige Mitgliederinnen zu ehren. Auf 40 Jahre blicken Ulla Bischoff und Erna Reiter zurück. 35 Jahre sind Marianne Wörle und Viktoria Hartung dabei. Stehenden Applaus bekam Regina Nanos selbst, als ihr Ilse Mittelmair für 30-jährige Mitgliedschaft und für zehn Jahre als Vorsitzende dankte. Sie sei der „Motor“ der Buchloer Frauen-Union, hieß es.