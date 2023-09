Ausgeplanscht: Buchloer Freibad beendet Saison früher

Buchloe hat ausgeplanscht: Wegen personeller Ausfälle ist die Freibadsaison früher beendet. Für Besitzer von Saisonkarten gibt es ein Sonderangebot.

06.09.2023 | Stand: 17:28 Uhr

Traurige Nachrichten für Badenixen und Sonnenanbeter: Das Buchloer Freibad bleibt wegen personeller Ausfälle geschlossen - und das bei herrlichem Wetter in der letzten Ferienwoche. Damit ist die Freibadsaison ab sofort beendet. Bis in Buchloe wieder unter freiem Himmel geplanscht werden kann, wird es wegen der geplanten Sanierung eine Weile dauern.

Am letzten Ferientag sollte die Badesaison in Buchloe enden - eigentlich

Eigentlich sollte mit dem letzten Ferientag am Montag, 11. September, auch die Freibadsaison 2023 enden. Doch personelle Ausfälle machten der Stadt einen Strich durch die Rechnung. Die Badeaufsicht wäre kein Problem, aber es fehlt das Fachpersonal, das die technischen Anlagen überprüft, wie Bürgermeister Robert Pöschl mitteilt. So sei die Betriebssicherheit des Wassers nicht gewährleistet. Zunächst hangelten sich die Verantwortlichen von Tag zu Tag, gaben die Schließungen kurzfristig bekannt. Das sorgte teils für Verwirrung und Enttäuschung bei Buchloerinnen und Buchloern, die einen Badetag geplant hatten. Am Dienstagabend gab der Bürgermeister dann schweren Herzens bekannt: Das Freibad wird diese Saison gar nicht mehr öffnen. "Ich kann mich nur entschuldigen", so Pöschl.

Und auch im Sommer 2024 bleiben die Becken leer: Dann steht die Modernisierung und Erweiterung des Familien- und Freizeitbads an, die nach 30-jährigem Betrieb nötig sei. Der Schwerpunkt des Bauprojekts liegt im Bereich der technischen Anlagen, wie die Stadt in einer Infobroschüre mitteilt. Diese werden hinsichtlich Energieeffizienz optimiert. So sorgen künftig eine Fotovoltaikanlage und moderne Wärmepumptentechnik für die richtige Temperatur in den Schwimmbecken. Die Barrierefreiheit wird verbessert, der Kinderbereich und die Kiosk-Ecke aufgewertet.

Komplett neu errichtet wird das Gebäude beim Haupteingang mit Umkleiden und Duschen. Im Obergeschoss wird zusätzlicher Platz geschaffen für die Buchloer Wasserwacht. Das Gebäude mit dem Sanitärbereich wird saniert. Zudem entsteht ein weiteres für Technik und Lagerung sowie eines im Bereich der Liegewiese mit sanitären Einrichtungen und Wickeltisch.

Bauarbeiten am Buchloer Freibad sollen bis April 2025 abgeschlossen sein

Die Bauarbeiten beginnen noch im September diesen Jahres und sollen im April 2025 abgeschlossen sein. Dafür sind Kosten in Höhe von 5,9 Millionen Euro vorgesehen, wobei der Freistaat einen Zuschuss gewährt.

Damit Buchloer trotzdem schwimmen können, bleibt das Hallenbad 2024 ganzjährig geöffnet. In der warmen Jahreszeit werde ein Außenbereich auf der Westseite des Gebäudes angeboten. Das Hallenbad soll heuer bis spätestens Mitte Oktober öffnen, wie die Stadt mitteilt - die Vorarbeiten dafür beginnen planmäßig.

Streifen-, Zehner- und Saisonkarten auch weiterhin gültig

Wer noch Gegenstände in den Schließfächern des Freibads gelassen hat, könne diese bis Freitag, 8. September, täglich von 11 bis 12 Uhr abholen. Übrige Badebesuche auf Zehner- oder Streifenkarten fallen nicht ins Wasser: Die Tickets sind laut Pöschl drei Jahre gültig. Beschwerden gab es bereits von Saisonkartenbesitzern, weil ihnen nun eine Woche gestrichen wurde. Als Ausgleich seien die Saisonkarten für den ersten Monat des Hallenbad-Sommerbetriebs gültig. Für die restliche Saison soll es vergünstigte Angebote geben.

