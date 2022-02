In Buchloe gibt's für Pflegekräfte einen Haarschnitt für lau

Für den unermüdlichen Einsatz der Pflegekräfte in der Corona-Pandemie: Friseurinnen und Friseure in Buchloe schneiden kostenlos die Haare.

08.02.2022 | Stand: 05:02 Uhr

Schon mehr als 20 Anmeldungen hat Cristina Draghici in ihren Kalender notiert, „und gerne dürfen noch mehr kommen“, sagt sie. Die Friseurmeisterin lädt Buchloer Pflegekräfte in ihren Salon „Finny“ zum kostenlosen Haarschnitt – als Wertschätzung für deren großen Einsatz in der Corona-Pandemie.

Haarschneide-Aktion wird in Buchloe gut angenommen

An der Aktion der Friseurinnung Ostallgäu beteiligte sich in Buchloe auch Christian Mayr mit seinem Team.

