Im Buchloer Gewerbegebiet siedelt sich ein neuer Drogeriemarkt an. Der Getränkemarkt Fristo zieht um und plant einen Neubau. Was der Bauausschuss dazu sagt.

17.06.2021 | Stand: 18:17 Uhr

Neues Leben im Buchloer Gewerbegebiet: Die Drogeriemarktkette dm soll in den bisherigen Fristo-Getränkemarkt an der Rudolf-Diesel-Straße einziehen. Fristo wiederum baut östlich davon seinen Getränkemarkt neu. Mit den Plänen der Bauvoranfrage zeigte sich der Buchloer Bauausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend einverstanden.