Geflüchteter besteht Ausbildung bei Hörmann in Buchloe mit 1,7

Mit 14 flüchtet Ibrahima Sow allein aus Guinea. Kurz danach meistert er mit Bravour seine Ausbildung bei der Firma Hörmann, die für ihn zum sicheren Hafen wird.

15.04.2023 | Stand: 05:22 Uhr

Nach zwei Jahren auf der Flucht ist Ibrahima Sow angekommen. Angekommen in Buchloe und im Arbeitsleben. Seine Flucht aus Guinea endete 2019 in einer Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge in Bad Wörishofen. Nur vier Jahre später hat er seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker bei der Firma Hörmann mit 1,7 bestanden, steht auf eigenen Füßen und ist auf einem guten Weg zum Aufenthaltstitel.

