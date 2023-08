Buchloer genießt das Fahrrad-Abenteuer auf dem Weg zur Arbeit

Der Buchloer Thomas Reiter pendelt mehrmals in der Woche 30 Kilometer mit dem Rad nach Windach. Von ausgebrochenen Schafherden, netten Begegnungen, Pannen und der puren Freude am Fahren.

08.08.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Mit einem Nationalen Radverkehrsplan 3.0 möchte die Bundesregierung den Radverkehr in Deutschland vorantreiben. Die Stadt Buchloe will mit ihrem kommunalen Radwegekonzept für ein fahrradfreundliches Klima sorgen. Klimaschutz, neue Nahverkehrskonzepte, Gesundheit und Sport? Wo kann die Fortbewegung mit Muskelkraft helfen? Und rollen wir mit den vielen Ideen rund ums Velo auf dem richtigen Weg? In unserer Sommer-Serie kommen Menschen zu Wort, die sich ein Leben ohne Fahrrad nicht mehr vorstellen können – und Antworten auf diese Fragen haben.

Fahrrad-Pendler aus Leidenschaft

„Heute früh ist mir auf dem Weg zur Arbeit eine ausgebrochene Schafherde entgegengekommen“, sagt der leidenschaftliche Fahrrad-Pendler Thomas Reiter und lacht. Mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, sei nicht nur eine wertvolle Sporteinheit, gut für die Gesundheit und umweltschonend, man erlebe auch viel. Die rund 4000 Kilometer im Jahr fahre er mit einem Lächeln, denn der Spaß stehe für ihn stets im Vordergrund.

Der Wetterbericht verspricht am Abend vorher trockene Straßen, die Fahrradkette ist solide geölt – und es befindet sich genügend Luft in den Reifen. Thomas Reiter setzt unbeschwert seinen neongelben Fahrradhelm auf, schnappt sich seine wasserdichte Satteltasche mit Wechselkleidung, Regenjacke und Notfallreparaturset und dann geht’s auch schon los.

Seit 20 Jahren fährt er mit Begeisterung bis zu drei Mal in der Woche mit dem Rad zur Arbeit. Als sein Arbeitgeber von Landsberg nach Windach umzog und sich die Wegstrecke für ihn auf 30 Kilometer verdoppelte, nahm er’s gelassen. „Kein Thema, war halt dann so, braucht man halt länger“, sagt der sportliche 52-Jährige trocken. Rund eine Stunde ist er auf dem Weg, wenn er mit seinem „Schönwetterfahrrad“, einem Rennrad, unterwegs ist. Bei unbeständigen Vorhersagen weicht er auf ein Trekkingrad aus und braucht ein viertel Stündchen länger. Ein E-Bike komme für ihn derzeit noch nicht in Frage. „Ich fahre fast nur Rad- oder Nebenwege, das macht das Ganze super entspannt“, erzählt Reiter, der mehrere geeignete Wege zum Ziel erkundet hat. Autobegegnungen habe er ausschließlich in den Ortschaften, was ein großer Vorteil sei.

Gelassen bleiben hilft

„Auf dem Weg erlebt man viel“, sagt Reiter lächelnd. Ein Hofhund oder Galloway-Rind mitten auf dem Weg, vom Sturm umgestürzte Bäume, die den Weg versperren, oder ein spontaner starker Regenguss – der dreifache Familienvater, der auch im Buchloer Stadtrat sitzt, bleibt gelassen. „Man trifft auch immer wieder nette Leute, mal gesellt sich auch jemand zum Fahren dazu“, erzählt Reiter, der sich besonders gerne an einen Liegeradfahrer erinnert, der ihm spontan anbot, das ungewöhnliche Zweirad zu testen. Sie tauschten die Räder und fuhren mehrere Kilometer gemeinsam. „Ich interessiere mich immer für andere Fahrradtypen“, sagt Reiter, der überrascht war, was für eine gute Sitzposition und Aerodynamik das Liegerad ermöglichte.

Für ihn selbst komme ein solches Gefährt aber nicht in Frage, da der Sicherheitsaspekt für ihn überwiege und ein so tief liegendes Rad von Autofahrern viel eher übersehen werde. Genau aus diesem Grunde mache er auch von November bis Februar eine Fahrrad-Pendel-Pause. „Wenn es morgens und abends dunkel ist, ist mir das Risiko, von einem Autofahrer übersehen zu werden, einfach zu groß“, sagt der Sportler, der in milden Wintern nur privat mit seiner Familie auf den Drahtesel steigt.

Und welche Tipps hat der erfahrene Radfahrer für den sportlichen Weg zur Arbeit? „Das Wetter muss passen und man sollte keinen frühen Abendtermin haben“, rät Reiter. Wer mit dem Fahrrad-Pendeln anfangen möchte, sollte sich seiner Meinung nach am Anfang nicht übernehmen, einmal in der Woche reiche erst mal aus. „Man sollte sich auch Zeit nehmen und nie unter Stress fahren, es soll ja Spaß machen“, findet Reiter. Ganz wichtig sei auch, dass der Arbeitgeber mitspiele. „Ein Umkleideraum mit Dusche ist sehr wichtig, sonst wird es schwierig“, gibt er zu bedenken.

Auch Pannen gehören zum Radfahren dazu, weiß Reiter. „Da hab ich mittlerweile Erfahrung, einen Platten reparieren zu können gehört für einen Fahrradfahrer zur Pflichtübung“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Das Reparaturset inklusive Werkzeug und einem Ersatzschlauch sei ein Muss im Gepäck. Der Wetterbericht sei der wichtigste Berater für einen Radfahrer, findet er, trotzdem sollte Regenkleidung für den Notfall nicht fehlen. Und zu guter Letzt: „Gute, passende Sitzposition einnehmen, man muss sich selbst wohlfühlen, sonst wird man schnell müde.“