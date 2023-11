Buchloer Grundschulen wollen mit "Miniphänomenta"Lust auf Physik machen

Die Grundschulen Waal, Jengen und Buchloe haben zur "Miniphänomenta" geladen. Die Ausstellung will Kinder zum Staunen bringen - und Neugierde für Physik wecken.

21.11.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Der Lions-Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe und die Elternbeiräte der Grundschulen Waal, Jengen und der beiden Buchloer Grundschulen haben 22 Exponate der „Miniphänomenta“ finanziert, die an die Kinder der Schulen übergeben wurden. Gebaut wurden die physikalischen Experimente von mehr als 45 Eltern und Lehrkräften der beteiligten Grundschulen. Grundlage für die Versuche bilden die Forschungen Professor Lutz Fiessers, der an der Universität Flensburg Physik lehrte.

Kinder staunen über physikalische Phänomene - und sollen so Neugierde entwickeln

Dem Konzept zugrunde liegt die staunende Begegnung mit physikalischen Phänomenen aus allen Bereichen der Physik: Schwerkraft, Optik, Akustik, Mechanik. Aus dem Staunen heraus sollen die Kinder angeregt werden, sich mit den Phänomenen auseinanderzusetzen und Neugierde für die weite Welt der Physik zu entwickeln. Die Lehrkräfte treten bei diesem Konzept absolut in den Hintergrund. Ja, es ist ihnen geradezu verboten, schnelle und einfache Erklärungen abzugeben. Dies alles, um den Gedankenprozess bei den Kindern in Gang zu setzen.

Das „Staunen“, wie es die norddeutschen Begründer der Miniphänomenta nennen, hat Schulleiter Georg Heinecker am Festabend ins Schwäbische übersetzt: Im Wort „Hoi“ steckt seiner Meinung nach nicht nur das Erstaunen, sondern auch die Frage nach dem „Wie und Warum“. Zusammen mit den Schulleitungskolleginnen Michaela Weng (MSG), Sylvia Fischer (Jengen) und Nicola Weihmayer begrüßte Heinecker neben den anwesenden Kindern viele Ehrengäste: Doreen Dambacher vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V., Trägerverein der „Miniphänomenta“ in Bayern, die als Projektleiterin aus München angereist war. Die beiden Bürgermeister Robert Pöschl, der im Namen der Sachaufwandsträger ein Grußwort sprach, und Ralf Neuner freuten sich ebenfalls über die Initiative und experimentierten selbst fleißig.

Lions-Club betonte die Relevanz von naturwissenschaftlicher Grundbildung

Ebenso begrüßt werden konnte eine Delegation des Lions-Club mit ihrem amtierenden Präsidenten Jens Achtmann, der in einem Grußwort betonte, wie wichtig naturwissenschaftliche Grundbildung für unsere Kinder ist, um zukünftige Herausforderungen bestehen zu können. Auch die Elternbeiräte und weitere Elternvertreter, besonders die, welche beim Bauen geholfen hatten, wurden mit großem Applaus begrüßt.

Nach dem kurzen Festakt durften vor allem die Kinder, aber auch die Erwachsenen ausgiebig die Exponate ausprobieren und staunen. Die Versuche werden ab sofort im regelmäßigen Turnus zwischen den beteiligten Schulen ausgetauscht und sollen, nach dem Willen der Schulleiterinnen und Schulleiter, ständig erweitert werden.

