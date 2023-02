Buchloer Gymnasium arbeitet gemeinsam an Musical "Oliver!"

Am Buchloer Gymnasium läuft ein besonderes Gemeinschaftsprojekt: Schülerinnen und Schüler studieren das Musical „Oliver!“ ein. Ein Blick hinter die Kulissen.

02.02.2023 | Stand: 17:32 Uhr

Im Gymnasium wird seit Anfang des Schuljahres sehr eifrig gearbeitet an einem besonderen Projekt für Theater-, Musik- und Schauspielinteressierte. 120 Schülerinnen und Schüler proben für das Musical „Oliver!“, das an den Roman „Oliver Twist“ von Charles Dickens angelehnt ist und an vier Abenden im Oktober 2023 aufgeführt wird.

Schulmusical als besonderes Gemeinschaftserlebnis

Lehrer Raphael Pitzl, der die musikalische Gesamtleitung innehat, ist sich sicher: „Die Schülerinnen und Schüler merken, dass da was Tolles entsteht und dass sie an einem ganz besonderen Gemeinschaftserlebnis beteiligt sind.“ Das wurde auch bei der Probe deutlich, bei der wir hinter die Kulissen spitzeln durften.

Der Unterstufenchor probte in der Turnhalle mit vollem Körpereinsatz. Die Szene spielte im Waisenhaus und vermittelte – mit den singenden, tanzenden und schauspielernden Kindern – beim Zuschauen schon eine Idee von der Geschichte.

Geschichte ist angelehnt an "Oliver Twist" und spielt in England

Die Handlung spielt vor 200 Jahren in England – eine Zeit, die von Armut und Knappheit geprägt war. Die Texte lehnen sich frei an den bekannten Roman „Oliver Twist“ von Charles Dickens an. Darin geht es um ein Findelkind, das später in London an einen skrupellosen Hehler gerät. Dieser versucht Oliver in die Welt des Verbrechens hineinzuziehen.

Die Lehrerin Karin Pfisterer ist verantwortlich für die Choreografie der Musiktitel. Thomas Mogendorf und die Kunstlehrerin Johanna Zwerger erschaffen in Kürze, zusammen mit einem Oberstufenseminar, das Bühnenbild für die Oliver Twist Story. Der britische Komponist Lionel Bart verfasste Musik, Gesangstexte und Buch des Musicals. Wegen der vielen Investitionen im Vorfeld – etwa in Kostüme – zeigte sich Schulleiterin Dr. Angela Bogner erfreut über eine Spende der Bürgerstiftung Ostallgäu in Höhe von 2500 Euro, die Vorsitzende Michaela Schilling überbrachte.

Bis „Oliver!“ über die Bühne geht, wartet noch viel Arbeit auf die Schüler, die sich in kleinere Gruppen aufgeteilt haben. Sie proben teils am Nachmittag in Unterrichtszeiten, teils aber auch in der Freizeit. Davon werden sie vom Theaterpädagogen Jakob Seidl betreut und unterrichtet.

