Im Herbst 2023 besteht das Buchloer Gymnasium zehn Jahre. Bereits jetzt beginnen die Vorbereitungen. In der VfL-Halle soll ein Musical aufgeführt werden.

30.10.2021 | Stand: 12:12 Uhr

Wer schon einmal ein größeres Fest geplant hat, weiß: Man kann gar nicht früh genug mit den Vorbereitungen beginnen. So ist es auch am Buchloer Gymnasium, das im Herbst 2023 – also in knapp zwei Jahren – sein erstes Jubiläum begeht. Zehn Jahre besteht die Schule dann, die von vielen Buchloerinnen und Buchloern lange herbeigesehnt worden ist und für deren Verwirklichung sich viele Menschen eingesetzt haben.