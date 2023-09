Buchloer Gymnasium verkauft mehr Karten für Musical "Oliver"

Das Schulmusical "Oliver" war schnell ausverkauft. Nun bringt das Buchloer Gymnasium weitere 400 Karten in den Verkauf. Wie die Vorbereitungen laufen.

13.09.2023 | Stand: 05:03 Uhr

Das Musical „Oliver!“ scheint sehr viele Menschen in und um Buchloe herum brennend zu interessieren. Denn die weit über 1000 Eintrittskarten für die Aufführungen in der VfL-Halle Ende Oktober waren relativ schnell ausverkauft. Um den hohen Bedarf an weiteren Eintrittskarten zu erfüllen, werden ab Mittwoch, 13. September, 400 Platzreservierungen zu den üblichen Öffnungszeiten im Sekretariat des Gymnasiums und im Weltladen zu kaufen sein, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung.

Musical des Gymnasiums bekommt noch den letzten Schliff

Das von Hunderten Mitwirkenden aller Altersgruppen (Laien und Profis) auf die Bühne gebrachte Musical erfährt in den Räumen des Gymnasiums „letzte Verfeinerungen“, wie der Lehrer Jakob Seidl berichtet.

Ab Mittwoch werden je zehn Karten für die Vorstellungen am Mittwoch, 25., Donnerstag, 26., Freitag 27., und Samstag 28. Oktober, angeboten. 360 Karten stehen für die Generalprobe am Dienstag, 24. Oktober zur Verfügung.

Lehrer Jakob Seidl als Mitorganisator und einer der Verantwortlichen des Gymnasiums Buchloe freut sich, dieses Kontingent zusätzlich in den Verkauf geben zu können. Sollten Karten übrig bleiben, wären sie an der Abendkasse zu erstehen.

Eintrittskarten gibt es im Sekretariat des Buchloer Gymnasiums

Karten für die Musical-Aufführung „Oliver!“ gibt es ab Mittwoch, 13. September., im Sekretariat des Gymnasiums Buchloe, bei Vorbestellung gegen Abholung (schule@gymnasium-buchloe.de) und Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr in der Kerschensteinerstraße 8) oder im Weltladen Buchloe in der Bahnhofstraße 24 zu den üblichen Öffnungszeiten.

