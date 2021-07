Buchloer haben Heißhunger auf musikalische Höhepunkte

Die Buchloer Serenade startet nach langer Pause wieder. Bei der 107. Ausgabe begeistern die Mitwirkenden in der Stadtpfarrkirche – nicht nur mit Tönen.

07.07.2021 | Stand: 18:35 Uhr

Allerorten laufen langsam die kulturellen Angebote in Präsenz wieder an. Auch die Konzertreihe Buchloer Serenade ist nach dem coronabedingten Dornröschenschlaf wieder zum Leben erwacht – und hat unter dem Motto „Eine kleine Sommernachtsmusik“ so viele Zuhörer wie erlaubt in die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt gelockt. Zu hören waren Stücke aus dem 17. bis 19. Jahrhundert von Johann Crüger, Christoph Willibald Gluck, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Henry Purcell, Caesar Franck und Franz Schubert.